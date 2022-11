8 maandel cel voor gewapende straatroof Rolex in Centrum

Achtergrond Kleiner en veiliger: wat is nodig om gemengde woonprojec­ten te laten slagen? ‘De Nederlan­ders leren Arabisch’

Ook na de brand in Riekerhaven blijft de gemeente heil zien in woonprojecten waar statushouders en Nederlandse jongeren met elkaar samenwonen. Hoewel er strengere eisen voor de woonvorm aankomen, zijn experts kritisch. Wat is ervoor nodig om dergelijke complexen tot succes te maken?

16:57