800 ambtenaren ondertekenen brandbrief vanwege klimaatbeleid Amsterdam

Volledig scherm Amsterdam is bezig met windmolens plaatsen, maar dit proces loopt al jaren stroef. © Joris van Gennip

Dat blijkt uit een interne brief in handen van Het Parool. De ambtenaren roepen daarin op de ‘enorme gaten te dichten die nu nog zitten tussen de bestuurlijke ambitie, daadwerkelijke resultaten en de fysieke werkelijkheid’. De brief, opgesteld op 6 juli, is gericht aan het Gemeentelijk Managementteam (GMT), dat als ambtelijke leiding de schakel is tussen het bestuur en de ambtenarij.

In het coalitieakkoord staat dat Amsterdam de CO 2 -uitstoot met 60 procent wil verminderen voor 2030. In het vorige coalitieakkoord was dit 55 procent, maar al langer blijkt dat Amsterdam nog achter ligt op schema. In een optimistisch scenario wordt de 42 procent bereikt in 2030, bleek uit onderzoek van CE Delft in maart.

De onderzoekers zeiden toen dat de winst die Amsterdam behaalt vooral een gevolg is van het feit dat in 2030 in heel Nederland de elektriciteitsproductie schoner zou zijn dan vorig jaar werd verwacht. Zo wil Amsterdam windmolens plaatsen, maar dit proces loopt al jaren stroef. Ook het van het gas af halen van woningen bleek de afgelopen jaren een stuk moeilijker dan gedacht.

Kwetsbare metropool

In de brief schrijven de ambtenaren dat zij ook in gevaar verkeren. Ze willen de stad beschermen die als ‘een van de kwetsbaarste metropolen’ van de opwarmende wereld wordt gezien. De noodkreet die zij aan het hoogste management van de stad, het GMT, richten komt voort uit de ambtseed (zie kader, red.) die zij hebben afgelegd.

De ambtenaren zijn niet alleen ontevreden over de weinige stappen die gezet worden, maar ook omdat er niet alles aan wordt gedaan om ‘verdere escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen’. De grens van 60 procent is volgens de ondertekenaars onvoldoende om onder de kritische grens van 1,5 graad klimaatopwarming te blijven.

Grote betrokkenheid

Amsterdam kent zo’n 18.000 ambtenaren. In een maandag verstuurde mail zijn zij opgeroepen de brandbrief te ondertekenen. De ondertekenaars bestaan tot dusverre uit een brede groep ambtenaren uit verschillende domeinen.

Zo is de brief onder meer ondertekend door adviseurs op het gebied van duurzaamheid, maar ook op het gebied van verkeer. Het gaat om zowel ambtenaren die werkzaam zijn in de stadsdelen, als in de Stopera. Maandagochtend stond de teller nog op 250.

In een algemene reactie laat een gemeentewoordvoerder weten dat de brandbrief de grote betrokkenheid van medewerkers laat zien. Zo is het GMT al in gesprek met de briefschrijvers en vindt er deze week weer een gesprek plaats.

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) laat daarnaast weten dat zij met de andere wethouders ook vindt “dat er nog meer moet gebeuren om de klimaatdoelen te halen. We zijn net begonnen met een nieuwe periode waarin we de versnelling flink willen inzetten.”

De brandbrief

Geachte leden van het GMT, Wij maken ons grote zorgen. Het laatste IPCC-rapport maakt duidelijk dat we ons op een kruispunt bevinden. Óf we gaan nu eindelijk ons beleid en gedrag drastisch aanpassen, óf de gevolgen van klimaatontwrichting worden onbeheersbaar. De inspanningen van overheden wereldwijd, ook in Nederland, blijven echter ver achter bij wat nodig is. Ook de gemeente Amsterdam neemt niet de maatregelen die noodzakelijk zijn om een leefbare toekomst in deze stad veilig te stellen. In het nieuwe coalitieakkoord staat een doel van 60% reductie van de CO 2- uitstoot in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat lijkt veel, maar is onvoldoende om onder de kritische grens van 1,5 graad opwarming te blijven. Een veel lager tussendoel, van 5% reductie in 2025, blijken we niet eens te halen. Volgens de laatste gemeentelijke klimaatrapportage koersen we op een reductie van slechts 2% in 2025. Amsterdam is een van de kwetsbaarste metropolen van de opwarmende wereld. Je zou verwachten dat we ook een van de meest vooruitstrevende metropolen zijn om een verdere escalatie van de klimaatcrisis te voorkomen. Maar dat is niet het geval. Velen van ons leven zelf in of vlakbij deze stad. Met onze partners, kinderen, vrienden. Wij en zij verkeren in gevaar. Als ambtenaar hebben we bovendien een ambtseed afgelegd. We moeten er zijn voor de Amsterdammer. Ook hebben we beloftes gedaan over hoe om te gaan met situaties waarin onze integriteit en geloofwaardigheid als ambtenaar in het geding zijn. Daarom is het noodzakelijk dat we ons nu luid en duidelijk uitspreken naar onze ambtelijke leiding: Wij kunnen ons niet meer verenigen met het klimaatbeleid, de uitvoering daarvan en de prioriteit die de gemeente Amsterdam eraan geeft, omdat dit geen recht doet aan wat Amsterdamse burgers van hun bestuur mogen verlangen. Wij roepen jullie dan ook op om direct de enorme gaten te dichten die nu nog zitten tussen de bestuurlijke ambitie, daadwerkelijke resultaten en de fysieke werkelijkheid. Amsterdam moet voorop lopen. Uit welbegrepen eigenbelang, maar ook omdat dat past bij wie we zijn. Heldhaftig, vastberaden en barmhartig.