99 procent achtstegroepers geplaatst op school uit top vijf

De verbeterde score komt onder meer doordat op 21 maart al een 'proefmatching' is gedaan, waarbij als test alle lijsten al een keer door de computer zijn gehaald.



Daaruit bleek dat er met een andere verdeling van plaatsen meer leerlingen op hun lievelingsschool terecht zouden kunnen.



Scholen als het Berlage Lyceum, het Geert Groote College en het Hervormd Lyceum Zuid maakten meer plek in havo en havo/vwo klassen ten koste van het vmbo, en het Caland Lyceum, Lumion en Hervormd Lyceum West konden meer vmbo-leerlingen plaatsen door minder havo en vwo-plekken aan te bieden. Het Mediacollege maakte meer plaats voor vmbo-b en k-leerlingen.



Zo kunnen 49 extra leerlingen naar de school van hun eerste voorkeur.



Nieuwe voorkeur

Andere scholen wilden vanwege een te kleine school of een speciaal onderwijsconcept liever geen extra plekken maken. Dat gold voor het Cartesius Lyceum, IJburg College 1, Montessori Lyceum Amsterdam, Pieter Nieuwland College en de VOX-klassen.



Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) is nog altijd niet blij met de matching. "Het is mooi dat er niet veel kinderen buiten de deur staan, maar er zijn nog steeds 65 kinderen niet in hun top-5 gekomen," zegt VSA-bestuurslid Elisabeth Bootsma.



Goede citoscore

Ze vindt de uitslag een 'hakken over de sloot'-verhaal, omdat de schoolbesturen geluk zouden hebben met minder kinderen in de loting door vertrekkende gezinnen uit de stad. Ook maakt ze zich zorgen over kinderen die na de citotoets in april nog een ophoging van het schooladvies krijgen en een andere school mogen kiezen. "Die kinderen kunnen straks alleen nog op de overige scholen terecht," aldus Bootsma.



Via een speciale inlog kunnen kinderen en hun ouders donderdag vanaf 15.30 uur zien op welke school ze zijn geplaatst.



Wie niet blij is met zijn school heeft nog een week om een andere school te kiezen die nog niet vol is. Een nieuwe voorkeur kan dan mee in de volgende matching van 10 april. 12 april volgt de uitslag.