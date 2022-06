A10 na chaotische ochtend weer file-vrij

Flitsbezor­ger Zapp overweegt vertrek uit Nederland na gedwongen sluiting van twee Amsterdam­se darkstores

Flitsbezorger Zapp overweegt zich terug te trekken uit de Nederlandse markt vanwege de gedwongen sluiting van twee darkstores in Amsterdam en ‘aanhoudende onzekerheid over de regelgeving’ in Nederland. Dat maakte het bedrijf woensdagmiddag bekend.

22 juni