A2 richting Amsterdam weer vrijgegeven

Het ongeval gebeurde maandagavond rond 19.00 uur. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.



De politie vermoedt dat de vrachtwagen plotseling hard moest remmen voor een automobilist die op het laatste moment besloot voor de vrachtwagen uit te voegen naar de Burgemeester Stramanweg, richting de Johan Cruijff Arena.



Overdwars

Daarna is de vrachtwagen waarschijnlijk in een slip geraakt, waardoor hij overdwars op de rijbaan terecht is gekomen. Daarop werd de weg afgesloten tussen knooppunt Holendrecht en de plek van het ongeval.



De betreffende automobilist heeft zich nog niet gemeld bij de politie.



Rond 22.15 uur is de vrachtwagen afgevoerd. Daarna kon gestart worden met de schoonmaak en reparatie van het wegdek.