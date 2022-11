Aanrijding A9 tijdens transport gedetineerde

AT5 spreekt van één slachtoffer, dat ter controle is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie Midden-Nederland meldde hen dat deze persoon vermoedelijk de bestuurder was van de bij het ongeval betrokken auto die niet bij de colonne hoorde.

‘Thuisadres’

De colonne was onderweg van de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, naar ‘het thuisadres van de gevangene’. Het voertuig van de gedetineerde was niet betrokken bij het ongeluk en is door de andere auto verder geëscorteerd naar de eindbestemming, meldt de woordvoerder. Over om welke gevangenis het gaat, wil hij in verband met de privacy van de gedetineerde geen mededeling doen.