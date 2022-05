Aantal toeristen Amsterdam rijst de pan uit: zelfs in gunstig scenario in 2024 over de grens

NieuwsNa twee magere coronajaren neemt het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam schrikbarend snel toe. Zelfs in een gunstig scenario zal binnen ruim anderhalf jaar het maximale aantal overnachtingen royaal overschreden zijn.

Volledig scherm Het is weer druk in Amsterdam. © Dingena Mol

Dat het weer druk is in de stad, hebben we gemerkt. Op sociale media gingen afgelopen weekend beelden rond van toeristisch eenrichtingsverkeer op de Oudezijds Achterburgwal en tijdens het Paasweekend zag het op de Wallen weer ouderwets zwart van de mensen. Burgemeester Femke Halsema kwam met een fiks aantal nieuwe maatregelen om de drukte in het Wallengebied in te tomen, maar het probleem beperkt zich niet alleen tot Centrum. Heel Amsterdam staat onder druk.

Afgelopen jaar werd de verordening Toerisme in Balans aangenomen, een bindende regel die tot doel had de balans tussen gastvrijheid en leefbaarheid in de stad te bewaren. Wat de verordening inhoudt? Dat Amsterdam jaarlijks tussen de 10 en 20 miljoen toeristische overnachtingen wil verwelkomen. Worden het minder, dan gaat de stadsmarketing aan de slag. Dreigen het er meer te worden, dan moet het bestuur van de stad maatregelen bedenken om dit aantal weer onder de 20 miljoen te krijgen.

De aantallen waarbij actie wordt ondernomen, de zogenoemde signaalwaardes, zijn 12 en 18 miljoen. En dat laatste getal komt steeds dichterbij, zo laat de heibel in de binnenstad zien. Na twee redelijk rustige coronajaren lijkt er de komende tijd alleen drukte in het verschiet te liggen. Dat blijkt ook uit de Bezoekersprognose 2022-2024, die het aantal toeristenovernachtingen aan de hand van drie scenario’s voorspelt (laag, midden, hoog).

Overnachtingen in alle scenario’s overschreden

In het scenario laag wordt de groei van het toerisme getemperd door coronamaatregelen en zal in 2024 het aantal toeristenovernachtingen stijgen tot 19,4 miljoen, onder het maximale aantal maar boven de signaalwaarde. In scenario midden, voorspeld zonder coronarestricties, ligt dat aantal een miljoen hoger: 20,4 miljoen toeristische overnachtingen. Dat zijn bijna een half miljoen toeristen te veel, zo’n 2,4 miljoen boven de signaalwaarde.

Het scenario hoog lijkt momenteel zonder ingrijpen het meest realistisch. De vraag naar toerisme wordt volledig gearrangeerd waardoor er in 2023 al 21,5 miljoen toeristenovernachtingen verwacht worden. Daarna zal een verdere stijging in 2024 worden doorgezet tot bijna 23 miljoen.

Ook het aantal dagbezoeken groeit, van 22 miljoen in 2024 in het positiefste scenario tot 23 miljoen in het ergste geval. Voor de dagjesmensen heeft Amsterdam echter geen grenswaarde bepaald.

In de verordening is opgenomen dat als het verwachte aantal toeristen van het laatst voorspelde jaar boven de 18 miljoen uitkomt, het college binnen zes maanden een voorstel moet doen om dit aantal terug te brengen tussen de 10 en 20 miljoen, binnen de voorspelde periode van drie jaar. In alledrie de scenario’s wordt de signaalwaarde overschreden, in twee zelfs het maximale aantal.

Een ding is duidelijk. Het college moet aan de bak.