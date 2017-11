Achtergelaten jongetje Amsterdam CS zegt geen woord

Op het moment is het onderzoek in volle gang. De politie heeft nog geen idee wat de identiteit is van het buitenlandse kind. ,,Hij praat niet en zegt zelfs niks over zijn naam. Dat komt niet vaak voor. Het is überhaupt al zeldzaam dat een kindje wordt achtergelaten op het station."



Onderzoek van de camerabeelden op het station heeft duidelijk gemaakt dat de jongen eerder in het gezelschap was van een vrouw. Om de zaak zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen heeft de politie besloten om de beelden van de vrouw openbaar te maken. Op het beeldmateriaal is te zien dat de vrouw met twee rolkoffers door Amsterdam Centraal Station loopt. De politie houdt er daardoor sterk rekening mee houdt dat de vrouw niet uit Nederland komt.