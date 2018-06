Achterhuis Anne Frank nu virtueel te bezoeken

Het is een reconstructie tot in de puntjes: de vandaag gelanceerde Virtual Reality Tour van het Anne Frankhuis laat het Achterhuis uit de onderduikperiode zien.

De kamer van Anne Frank is ingericht met bed, bureau, het rood geruite dagboek en de door haar op de muur opgeplakte plaatjes van Amerikaanse filmsterren als Greta Garbo en Ginger Rogers. Tijdens de VR-tour zit de bezoeker midden in haar kamer en kan hij op zijn gemak rondkijken in het hele Achterhuis.

'Rondlopen' in Anne Frank Huis

Tijdens de VR Tour, die door de Anne Frank Stichting, Force Field VR en Oculus is gelanceerd op Anne Franks 89ste geboortedag, ervaren bezoekers het leven van de acht personen die vanaf juli 1942 tot augustus 1944 op de Prinsengracht zaten ondergedoken.

Met een speciale VR-bril 'loopt' de kijker, zittend op een draaibare bureaustoel of kruk, via de boekenkast door de woonkamer waar de afwas nog op het aanrecht staat, naar het onderkomen van Peter die zijn jasjes aan de muur heeft opgehangen, de wc en de zolder.

Op de virtuele muur worden citaten uit Annes dagboek geprojecteerd. Er zijn geluiden te horen van de Westertoren, de tram en overvliegende vliegtuigen.

Alle kamers zijn op basis van historisch onderzoek en beeldresearch ingericht in de stijl van de onderduikperiode. Het feitelijke Achterhuis daarentegen is nagenoeg leeg, op de filmplaatjes, de kaart van Normandië en de groeistreepjes van Anne en haar zusje Margot na.

Leeg Achterhuis

Het was de wens van Otto Frank, de vader van Anne en de enige overlevende van de acht onderduikers, dat het Achterhuis, dat in 1960 openging voor publiek, na de oorlog leeg zou blijven. Precies zoals hij het aantrof in juni 1945 na terugkeer uit Auschwitz. De meubels waren na het verraad weggehaald door de Duitsers.

Volledig scherm De boekenkast waar de ingang van het Achterhuis achter verborgen was. © Anne Frank Huis

,,Hij wilde laten zien en laten voelen wat er niet meer is, wat er vernietigd is," zegt directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting. Otto Frank besloot destijds dat er maquettes moesten komen van het huis.

,,Hij wilde in de jaren zestig aan de hand van maquettes het leven in het Achterhuis laten zien, wij doen het nu met de techniek van VR. Veel mensen kunnen hier niet komen. Met VR krijgen ze een indringende ervaring. Zoals historicus Johan Huizinga ooit zei: door een object of geur kun je ineens dichtbij de geschiedenis komen. Deze app is een historische sensatie." Ook wordt de app gebruikt voor educatieve programma's.

