Actiegroep verliest kort geding: festival Lente Kabinet gaat dit weekend door

Niet verslagen

Voor José Berkhof van Hart voor het Twiske komt de uitspraak van de rechter niet onverwacht, maar ze zegt nog niet verslagen te zijn. “Ik heb net een gesprek gehad met de directeur van Lente Kabinet en die wil graag samenwerken. Maar nee: zo lang er 100 decibel geproduceerd wordt of 32.000 mensen of meer komen, verdraagt zich dat niet met de natuur. En ik raad ze daarom aan om toch een andere plek te zoeken. Op papier is het allemaal dichtgetimmerd, maar er valt nog af te dingen. Tijdens de bodemprocedure gaan we daarop in of via een handhavingsverzoek.”