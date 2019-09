Activist belt ‘s nachts bij Halsema aan voor hulp dakloze

Kip Shakira ontsnapt, gaat uit op Leids­eplein en crasht een privéfeest­je

21:45 Het was een bewogen weekend voor kip Shakira. Nadat zij was ontsnapt uit haar verblijf in het Museumkwartier kwam ze terecht bij coffeeshop The Bulldog op het Leidseplein en crashte ze daarna nog een bruiloft in de Tuinen van West.