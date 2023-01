Actrice en souschef Ghislaine Pierie (1969-2023): ‘Ze was intens in alles’

ExclusiefGhislaine Pierie had niet een, maar twee geslaagde carrières. Ze was actrice, onder meer in Rozengeur & Wodka Lime, en werd later souschef in De Plantage in Amsterdam. En ook de rollen begonnen weer te komen. ‘Ze was intens in alles.’