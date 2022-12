Adriaan Kuyper (1931-2022) was een charmante ruziemaker en wereldverbeteraar

Nieuws Man op Schiphol aangehou­den voor diefstal in Arena bij Huis van Oranje

Een man uit Algerije is in het bezit van gestolen spullen vrijdagavond aangehouden op Schiphol. De marechaussee denkt dat de spullen gestolen zijn in de Johan Cruijff Arena tijdens de wedstrijd Nederland-Argentinië.

10 december