Advocaat Randall D.: ondervragingsrecht geschonden in liquidatiezaak

Nieuws OM: ‘Niemand uit Nederland­se OM voerde overleg over neutralise­ren van Taghi in Dubai’

Door niemand uit ‘het gehele Nederlandse Openbaar Ministerie’ is ooit enig overleg gevoerd over het laten ontvoeren of vermoorden of anderszins ‘neutraliseren’ van Ridouan Taghi in Dubai, stelt het Openbaar Ministerie (OM).