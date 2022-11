Advocaat van Mohamed Razzouki vraagt vrijspraak in Marengo-proces

Volledig scherm Een beveiligde auto verlaat de bunker in Amsterdam-Osdorp. © Remko de Waal/ANP

Zeker vijf, misschien zes dagen lang zal advocaat Nico Meijering deze weken pleiten, in een vurige poging te voorkomen dat Mohamed Razzouki (40) levenslang de cel in gaat, zoals de officieren van justitie in de veelvoudige liquidatiezaak Marengo willen.

‘Wereld op zijn kop’

Net zoals hoofdverdachte Ridouan Taghi kreeg ‘Mo’ Razzouki in juni tot zijn schrik de ultieme strafeis aan zijn broek. Dat terwijl zijn gewezen boezemvriend Nabil B. als kroongetuige maar tien jaar tegen zich hoorde eisen, wat netto acht jaar cel zou betekenen. Terwijl hij volgens Meijering ook volgens het strafdossier veel grotere rollen speelde, in meer onderwereldgeweld. “Dat verschil in eisen is onbegrijpelijk. De omgekeerde eis, levenslang voor de kroongetuige en een tijdelijke gevangenisstraf voor mijn cliënt, lag veel meer voor de hand. Het OM heeft de Marengowereld op zijn kop gezet.”

De raadsman plaatst de onverwachte, extreme strafeis in ‘de nieuwe wereld’ waarin we leven, en die de laatste jaren ‘steeds minder rooskleurig’ werd, tot aan ‘pikzwart’.

De ruimte die het gerechtshof in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage aan de kroongetuigen bood, was volgens de advocaat al ongekend. Vervolgens werden rond het nu lopende proces Marengo ‘drie gruwelijke moorden gepleegd die ons allemaal schokten’. Hij doelde op de moorden op broer Reduan (2018), advocaat Derk Wiersum (2019) en vertrouwensman Peter R. De Vries (2021) van kroongetuige Nabil B.

‘Somberheid alom’

“Alle superlatieven zijn uitgesproken door geschokte rechters, officieren van justitie, politici, advocaten en journalisten en het is somberheid alom,” zei Meijering in de bunker van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. “Maar het zou niet goed zijn in die somberheid te blijven steken. Er moet een moment komen waarop de reeds lang neergaande spiraal wordt omgebogen.” Meijering riep de rechtbank op bij vonnis ‘een streep te trekken’ door het zijns inziens steeds hardere optreden van het justitie. De rechters moeten de ‘wagenwijd openstaande deur voor het fenomeen kroongetuige’ dichtduwen.

Meijerings betoog dat de hele zaak van tafel moet omdat justitie het recht op vervolging heeft verspeeld, kent ‘twaalf bouwstenen’. Dat betreffen onder meer ‘de ongelijke vervolging van de kroongetuige en Razzouki’ en de ‘voortdurende belemmering van de verdediging’ die nader onderzoek wilde, vooral naar misstanden rond de kroongetuige. Nader onderzoek, bijvoorbeeld, naar de smartphones waarmee hij vanuit de cel heimelijk met de buitenwereld communiceerde, en informatie kon googelen die hij in zijn verklaringen kon gebruiken.

Ook mocht de verdediging Nabil B. pas na zo’n twee jaar verhoren, toen er al meer dan duizend pagina’s aan verklaringen lagen. Meijering en kantoorgenoten zijn door justitie in levensgevaar gebracht door ze tot in Dubai te laten volgen om Ridouan Taghi te kunnen arresteren. Vervolgens zijn ze besmeurd door de beschuldiging dat ze hebben gelekt, foeterde de raadsman.

‘Leugenaars kunnen ook gedetailleerd verklaren’

Spijtoptant Nabil B. wordt volgens Meijering ten onrechte als geloofwaardig gepresenteerd. “Dat iemand gedetailleerd verklaart en snel spreekt, zegt niets. Leugenaars kunnen ook gedetailleerd verklaren en snel spreken. Voor betrouwbaar overkomen geldt hetzelfde.” De staat heeft Nabil B. volgens de raadsman ook ‘ongeoorloofde tegenprestaties geboden’.

Meijering beloofde in zijn meerdaagse pleidooi te zullen aantonen dat de kroongetuige zeker ‘een dozijn aan onwaarheden’ debiteert.

Als de rechters de zaak niet geheel van tafel vegen, moeten ze de biecht van Nabil B. en de ‘onrechtmatig verkregen’ berichten uit ooit versleutelde PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) van Meijering uitsluiten van het bewijs. Dan zal één slotsom overblijven: vrijspraak van de hoofdfeiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.