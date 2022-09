Advocaat van Youssef Taghi: ‘Inez Weski fungeerde als doorgeefluik Ridouan Taghi’

NieuwsRidouan Taghi zou, nog voordat zijn neef Youssef Taghi toegang kreeg tot de EBI, al open lijnen met de buitenwereld hebben gehad. Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, zou onder druk van haar cliënt, informatie in en uit de zwaarbewaakte gevangenis in Vught hebben gebracht.

Advocaat Youssef Taghi is de neef van Ridouan Taghi die wordt vervolgd omdat hij een half jaar lang criminele plannen van Ridouan Taghi zou hebben doorgespeeld. Volgens André Seebregts, de advocaat van Youssef Taghi, was zijn cliënt niet de enige die informatie doorspeelde. Seebregts sprak over een ‘parallelle communicatielijn’ die terugging tot medio februari 2020. Dat is ruim een jaar voordat Youssef Taghi voor de eerste keer de de EBI binnen ging.

“Dit dossier staat vol aanwijzingen dat Ridouan Taghi al veelvuldig communiceerde met de buitenwereld nog voordat mijn cliënt toegang tot hem kreeg,” aldus Seebregts.

Doorgeefluik

In het dossier 26Mandel zitten, volgens Seebregts, meerdere aanwijzingen dat Inez Weski in elk geval vanaf medio augustus 2020 fungeerde als doorgeefluik. Zo hebben meerdere familieleden van Taghi contact met elkaar over het naar binnen brengen van informatie via een USB-stick. “Als ze het vrijdag meeneemt, zou super zijn,” wordt gesteld. “Dan hebben we een reactie binnen een week. Het zou top zijn als ze het uitprint.”

Ook haalde Seebregts communicatie aan tussen de zoon van Ridouan Taghi en maffiabaas Raffaele Imperiale van 18 november 2020. Daarin zegt de zoon dat hij contact heeft gehad met F. Dat staat volgens de politie voor father. Daarop wordt een bericht over financiën doorgestuurd dat dwingend van toon is en waarin veelvuldig het woord sir valt. De recherche ziet hierin een aanwijzing dat het bericht van Ridouan Taghi afkomstig is.

Enorme druk

Seebregts haalde meer berichten aan waaruit zou blijken dat er al veel langer een open lijn bestond met de buitenwereld. “Het zegt iets over de enorme druk die deze man kennelijk kan uitoefenen ook op integere professionals om te doen wat hij wil,” aldus Seebregts. “Inez Weski is een kundige advocaat. Ze doet dit werk al heel lang. Ze is integer. Ook een krachtige persoonlijkheid. We zien in dossier aanwijzingen dat ze dit liever niet doet. Maar we zien ook aanwijzingen dat ook zij niet bestand is tegen de druk van deze man.”

Inez Weski in reageert emotioneel: “Er wordt hier over mijn rug verdediging gevoerd. Dit is verschrikkelijk. De uitspraken van Seebregts verbazen mij. Het is allemaal uitgezocht door justitie en bleek geen juiste veronderstelling.”

Geen vertrouwen

Youssef Taghi gaf dinsdag op de zitting te kennen dat hij geen vertrouwen meer heeft in het rechercheteam dat zijn zaak onderzoekt. Hij heeft vorige maand geweigerd mee te werken aan een laatste verhoor. Volgens hem zijn politie en justitie louter op hem gefocust en veel minder op Inez Weski. “Er wordt met twee maten gemeten,” aldus Youssef Taghi.

In een reactie stelde het Openbaar Ministerie dat het mogelijk handelen van een ander niets afdoet aan het handelen van verdachte Youssef Taghi.

Wie is André Seebregts? Sinds anderhalve week is Seebregts de advocaat van Youssef Taghi. De advocaten die Taghi eerder bijstonden in de zaak legden onlangs hun verdediging neer. Zij wilden niet ingaan op de reden waarom. Seebregts is ook de advocaat van Anouar Taghi, een andere neef van Ridouan Taghi, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. Hij is inmiddels op vrije voeten gesteld.

De Taghi Podcast

