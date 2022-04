Advocaten: geen bewijs tegen ‘lokkers’ liquidatie Justin Jap Tjong

In de strafzaak tegen de twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Amsterdammer Justin Jap Tjong ontbreekt het bewijs voor een veroordeling. Dat betoogden hun advocaten dinsdag in hun pleidooien, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.

Volledig scherm Justin Jap Tjong. © Facebook

Tegen het duo, de 35-jarige Ferrel T. en de 29-jarige Guyno O., heeft het Openbaar Ministerie onlangs een levenslange gevangenisstraf geëist. Beiden ontkennen.

Hakim Changachi

Volgens justitie hebben de twee mannen Jap Tjong (25) op 31 januari 2017 naar Amsterdam-Osdorp gelokt, waar hij door iemand anders met een groot aantal kogels op straat werd doodgeschoten. Het motief voor de liquidatie ligt volgens justitie in de moord op Hakim Changachi, op 12 januari 2017 in Utrecht. Alleen was Changachi niet degene die ze moesten hebben. Jap Tjong zou de chauffeur zijn geweest bij deze moordexpeditie, T. en O. de schutters. Changachi werd aangezien voor het eigenlijke doelwit, een man die in dezelfde flat woonde. Jap Tjong wilde daags na die moord niet meer mee om het eigenlijke doelwit alsnog te vermoorden. “Niemand gaat je meer kunnen helpen,” zou hem daarop zijn gezegd.

T. en O. hebben het slachtoffer volgens het OM ‘bruut geofferd’, om zelf buiten schot te blijven bij represailles. De twee mannen hebben voor de moord op Changachi (31) en voor hun rol bij de verijdelde moordpoging op het eigenlijke doelwit respectievelijk 21 en 26 jaar cel opgelegd gekregen.

Volgens O.’s advocaat Michael Berndsen zijn er geen concrete aanwijzingen tegen zijn cliënt, ‘laat staan rechtstreeks bewijs’. Het OM heeft in de bewijsvoering ‘van alles aan elkaar geknoopt’, meent hij, onder het motto ‘waar rook is, is vuur’. O. had in de ogen van de raadsman nooit vervolgd mogen worden voor de moord. Diverse alternatieve scenario’s kunnen niet worden uitgesloten. Dit levert zo veel twijfel op ten aanzien van O. dat de rechtbank niet anders kan dan vrijspreken, aldus de raadsman.

Het OM schrijft de organisatie van de moord Jap Tjong op het conto van Delano ‘Keylow’ R., voorman van Caloh Wagoh en hoofdverdachte in liquidatieproces Eris. Hij zou zich hiermee hebben willen bewijzen tegenover Ridouan Taghi, hoofdverdachte in een ander zeer omvangrijk liquidatieproces, Marengo. R. zou meerdere moordopdrachten van Taghi hebben aangenomen en laten uitvoeren. In Eris is tegen R. een levenslange celstraf geëist. De rechtbank doet in dat proces uitspraak op 5 juli.