Advocaten Kamil E. willen rechtszaak over moord op Peter R. de Vries uitstellen tot na de zomer

NieuwsDe advocaten van Kamil E. willen dat de rechtbank de zaak Iraklia over de moord op Peter R. de Vries aanhoudt en over de zomer heen tilt. Zij willen de verklaringen van de nieuwe getuige 5089 uitgebreid kunnen onderzoeken, én nader geïnformeerd worden over drie recente aanhoudingen.

Dat zei advocaat Ayse Çimen van Kamil E. maandag op een ingelaste zitting in de zaak. Advocaat Ronald van der Horst van de vermoede schutter Delano G. willen juist liever dat de rechtbank donderdag aanstaande, 14 juli, uitspraak doet.

‘Getuige verklaart over enorme druk’

De pas dinsdag gepresenteerde nieuwe getuige met codenaam ‘5089’ zegt van Krystian M. (27) uitvoerig te hebben gehoord over de moord op Peter R. de Vries. Krystian M. is maandag 4 juli in zijn cel aangehouden, omdat hij de uitvoerders van de moord op De Vries volgens justitie rechtstreeks aanstuurde via ijzingwekkend berichtenverkeer. Dat liep via een Google Pixel-smartphone, die de politie vond in de auto waarin Delano G. en Kamil E. 45 minuten na de aanslag op De Vries werden aangehouden.

“Getuige 5089 verklaart van horen zeggen over wat voor druk bij de moord is komen kijken. Volgens hem moest Kamil E. het eerst zelf doen, wilde hij niet, moest hij chauffeur worden of anders zou hij zelf gedood worden,” zei Çimen. “Dan kun je als Openbaar Ministerie niet volhouden dat de verklaringen niet relevant zijn. Het zegt wel degelijk iets over de druk waar je niet onderuit kan komen en over wat er kan gebeuren als je gaat verklaren (dan loop je levensgevaar). Dat kan in elk geval van belang zijn voor de hoogte van de straf. Het kan verschil maken tussen een tijdelijke gevangenisstraf of levenslang.”

Justitie heeft tegen Kamil E. en Delano G. levenslang geëist.



‘Vervelend gevoel’

De advocaten van Kamil E. zijn verbolgen dat ze belangrijke ontwikkelingen in de zaak steeds via de media moeten vernemen. Dat was het geval bij de aanhouding van Krystian M., en bij de aanhoudingen op Curaçao en in Spanje van twee mannen van 26 en 27, die De Vries mogelijk direct na de aanslag hebben gefilmd in de Lange Leidsedwarsstraat.

Çimen: “Er is vorige week veel gebeurd en dan druk ik me mild uit. Er zijn drie personen aangehouden, van wie Krystian M. in de penitentiaire inrichting in Lelystad, waar hij net zoals onze cliënt zat. Dat kan geen toeval zijn. U kunt wat ons betreft niet meer volhouden dat het onderzoek naar de vermoede uitvoerders losgekoppeld moet blijven van het onderzoek naar deze drie personen die recentelijk zijn aangehouden. Het is een heel vervelend gevoel dat we als verdediging steeds in de krant moeten lezen of in een podcast moeten horen wat we niet van het Openbaar Ministerie te horen krijgen.”

Ook advocaat Ronald van der Horst is ‘buitengewoon onaangenaam getroffen door alle ontwikkelingen’. “Dit Openbaar Ministerie kan wat ons betreft niet het standpunt innemen dat het daar helemaal niets vanaf heeft geweten.” Toch wil hij door met de zaak, omdat zijn cliënt door de nieuwe getuige nauwelijks wordt genoemd en omdat hij duidelijkheid wil over zijn straf.

Volgens de officieren van justitie konden de verklaringen van ‘getuige 5089’ niet eerder worden ingebracht omdat die pas op 30 juni een overeenkomst sloot met de staat over zijn getuigenbeschermingsprogramma. Tot dat moment lagen de vanaf 2 november 2021 afgelegde verklaringen in de kluis.

De aanklagers vinden dat de zaak wél door kan, omdat de verklaringen ‘geen ander licht werpen op de zaak’ tegen de vermoede uitvoerders van de moord op De Vries.

Nadat de rechtbank alle partijen heeft gehoord, zal die besluiten of de vorige week heropende zaak zal worden aangehouden of dat er toch op 14 juli uitspraak kan worden gedaan.

Het OM reageert later vanmiddag.

