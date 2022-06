Advocaten Marengoverdachte Saïd Razzouki vermoeden afluisteren in EBI

NieuwsDe advocaten van Saïd Razzouki, een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, vermoeden dat zij worden afgeluisterd en geobserveerd tijdens bezoeken aan hun cliënt in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

Zolang hier geen duidelijkheid over bestaat, achten zij zich niet vrij om met Razzouki te overleggen over zijn lopende strafzaak. De raadslieden beklaagden zich donderdag over de gang van zaken tijdens een zogeheten regiezitting, onder meer over de zaak tegen Razzouki.

Het Openbaar Ministerie beschouwt Razzouki (50) als de rechterhand van Ridouan Taghi, het onbetwiste middelpunt van het langlopende monsterproces. Tegen Taghi en vier medeverdachten heeft het OM afgelopen dinsdag een levenslange gevangenisstraf geëist. Justitie beschuldigt Taghi en de zijnen van een reeks liquidaties en pogingen daartoe.

‘Ernstige vermoedens’

De strafeis tegen Razzouki – naar verwachting eveneens levenslang – volgt later dit jaar. De behandeling van zijn zaak loopt achter op de rest, omdat hij pas vorig jaar december is uitgeleverd door Colombia, waar hij in februari 2020 werd aangehouden. De advocaten Robert van ’t Land en Mark Dunsbergen zijn later in de zaak gekomen en kregen van de rechtbank tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier.

De beide raadslieden verwachten in september verder te kunnen procederen. Maar, zo waarschuwden zij, dan moet de kwestie over het afluisteren en observeren in de EBI wel zijn opgehelderd. Waar zij hun ‘ernstige vermoedens’ op baseren, wilden Van ’t Land en Dunsbergen niet op de openbare zitting zeggen. Zij hebben er vragen over gesteld aan het OM en aan de directie van de EBI. Het OM wist van niks, aldus de advocaten, en de EBI heeft tot dusver niet inhoudelijk gereageerd.

“Als het waar is, dan ontstaat er een andere dynamiek, want dan voelen wij ons niet vrij daar met hem te praten,” aldus de advocaten. “Wij vinden het zorgwekkend.”

Youssef Taghi

De EBI is de zwaarst beveiligde gevangenis in Nederland. Ook Taghi zit er in voorarrest. Vorig jaar bleek dat hij er tientallen malen is bezocht door een neef, in diens hoedanigheid als advocaat. De neef, Youssef Taghi, is in oktober tijdens zo’n bezoek gearresteerd en zit sindsdien vast. Justitie denkt dat Ridouan Taghi met hem bezig was om plannen te beramen voor een gewelddadige uitbraak.

In september zal de rechtbank het Marengoproces hervatten, onder meer met het pleidooi van Inez Weski, de advocaat van Taghi. Op 13 september is de eerstvolgende (regie)zitting gepland.

