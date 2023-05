Advocaten willen anonieme getuige horen in drievoudige moordzaak: ‘Kwestie van alles of niets’

Informa­teurs: Coalitie BBB, VVD, GL en PvdA kan in Noord-Hol­land

Het is mogelijk om in Noord-Holland een coalitie te vormen met BBB, VVD, GroenLinks en PvdA. Dat is de conclusie van informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders, zo melden zij aan de Provinciale Staten.