Advocaten willen vrijspraak voor verdachten fatale mishandeling Krzysztof Malinowski

Volgens raadsvrouw Mattanja Glismeijer van Robert N. hebben deskundigen niet kunnen vaststellen dat hij Malinowski heeft geslagen met de boomstronk waarop zijn dna is aangetroffen. Dat hij na de dood van Malinowski van kleding wisselde en blijkens camerabeelden een kledingstuk weggooide, was niet om sporen weg te werken, maar om bij het stelen ‘herkenning door winkelmedewerkers te bemoeilijken’.

Voor de zeer belastende verklaring van Lukasz U. is volgens de advocaat onvoldoende ander bewijs. Zijn ‘onbetrouwbare’ en tegenstrijdige verklaringen kunnen ook niet meer in een verhoor worden geverifieerd, want U. is spoorloos. Een verklaring van een andere belangrijke getuige die Robert N. beschuldigt, is van horen zeggen. Bovendien heeft de recherche hem volgens de advocaat ‘sturende’ vragen gesteld. Hij had zelf meerdere motieven om Malinowski iets aan te doen en schuift mogelijk de schuld af.