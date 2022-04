AEB blijft biomassa uit Spanje verbranden, gemeente kan niets doen

Volledig scherm Afvalverwerking bij AEB. Het afvalbedrijf komt in private handen. © ANP

Bij het besluit voor de bouw van de biomassacentrale had AEB de gemeente beloofd dat daar alleen ‘snoeihout’ zou worden verbrand van hooguit 150 kilometer buiten Amsterdam. Dat was de afspraak die AEB in 2018 maakte met de stad, voor honderd procent eigenaar van de AEB-aandelen.

Die afspraak was niet zonder reden. Over biomassa uit de bossen van de Baltische staten en het zuiden van de Verenigde Staten wordt al jaren gewaarschuwd dat dit zorgt voor ontbossing. Groot was dan ook de verontwaardiging toen in februari bleek dat AEB toch hout uit Spanje had aangevoerd.

AEB voelde zich genoodzaakt om uit te wijken naar Spaans hout omdat in Nederland weinig biomassa van goede kwaliteit voor handen was door de hoge gasprijs, en omdat vanwege corona minder werd gebouwd. Van de twee leveranciers die AEB tot het najaar bedienden van snoeihout, was er één zelfs noodgedwongen helemaal gestopt.

Het stadsbestuur reageerde ‘ontstemd’. AEB bood zijn excuses aan omdat Amsterdam niet bij het besluit was betrokken en verklaarde zich bereid om het gebruik van het Spaanse hout te ‘heroverwegen’. Maar de uitkomst daarvan is dat AEB geen andere oplossing ziet. AEB is zelfs al begonnen met het opstoken van het Spaanse hout, 2200 ton.

Gemeente aan de zijlijn

Dat is een beslissing die het afvalbedrijf — sinds 2014 geen gemeentelijke dienst meer, maar verzelfstandigd als bedrijf in eigendom van de gemeente — zelf mag nemen, vindt AEB. Dat was ook de conclusie van het juridisch advies dat het stadsbestuur daarover heeft ingewonnen, schrijven de wethouders Simone Kukenheim (Deelnemingen) en Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Behalve dat Amsterdam sinds 2014 nog slechts de aandeelhouder is van het afvalbedrijf, speelt daarbij ook een rol dat de stad AEB wil verkopen aan het Chinees-Rotterdamse AVR. Voor de verkoop is het alleen nog wachten op toestemming van mededingingsautoriteit ACM.

Extra onderzoek

De wethouders betreuren dat AEB toch biomassa van verder weg dan 150 kilometer buiten Amsterdam verbrandt. AEB heeft nog wel aangeboden te blijven zoeken naar lokale biomassa en wil alleen nieuwe biomassa bestellen in het buitenland als het aanbod in Nederland tekortschiet. De leveranciers zeiden daarover eerder in Het Parool dat ze de markt voor biomassa niet snel tot bedaren zien komen.

Over het biomassa-aanbod laat de gemeente nog extra onderzoek doen door adviesbureau Royal HaskoningDHV. Daarbij komt ook de vraag op tafel hoeveel CO 2 -uitstoot nu daadwerkelijk wordt voorkomen door verbranding van biomassa en wat daarbij het effect is als die van ver wordt aangevoerd.

