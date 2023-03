AEB: Sinds lachgasverbod opmerkelijke toename explosies bij afvalverwerking

indebuurt.nl Spooky! Zo zie je welke Amsterdam­mers er begraven liggen in de Oude Kerk

De Oude Kerk is al eeuwen lang een gigantische overdekte begraafplaats. Tussen 1300 en 1865 lagen hier zelfs zo’n 10.000 Amsterdammers onder de grond. Maar op de zerken staan vaak alleen symbolen of cijfers. Wie waren al die Amsterdammers? We zochten het voor je uit.