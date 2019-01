AEX lager na omzetalarm Apple

Een omzetalarm van de Amerikaanse technologiereus Apple en het uitblijven van een akkoord om de shutdown in de Verenigde Staten te beëindigen, zorgden voor een negatieve stemming op de beursvloeren.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent lager op 481,10 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 646,41 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in. Londen daalde 0,1 procent. Apple stelde zijn omzetverwachting naar beneden bij, vooral door een zwakker dan verwachte vraag naar iPhones in China.



Handelspanningen China en VS

Volgens topman Tim Cook zwakt de economische groei in China sterker af dan voorzien. Ook hebben de toenemende handelsspanningen tussen China en de VS een negatief effect op de economie in het land. Apple, dat ook een notering heeft in Frankfurt, zakte 7,6 procent.



Technologiebedrijven en Europese toeleveranciers aan iPhone-maker Apple gingen omlaag. Bij de hoofdfondsen op het Damrak verloor chipmachinemaker ASML bijna 4 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI stonden onderaan de MidKap met verliezen van 5,5 en 4,5 procent. In Frankfurt zakte Dialog Semiconductor ruim 7 procent en in Zürich kelderde AMS 15 procent. STMicroelectronics raakte in Parijs meer dan 7 procent kwijt.



Randstad grootste daler

Uitzender Randstad was de grootste daler in de AEX met een verlies van ruim 5 procent na een adviesverlaging door Credit Suisse. Ook het advies voor de Zwitserse concurrent Adecco (min 5,6 procent) werd teruggeschroefd. ING en telecomconcern KPN voerden de stijgers aan met winsten van 1 en 0,8 procent. Sterkste stijgers in de MidKap waren luchtvaartcombinatie Air France-KLM en beursintermediair Flow Traders met plussen van 1,6 en 1 procent.



In Londen klom Next bijna 6 procent. Beleggers reageerden enthousiast op de sterke kerstverkopen van de Britse retailer.



De euro was 1,1373 dollar waard, tegen 1,1356 dollar op woensdag. De olieprijzen vielen terug na de opvering een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent goedkoper op 45,83 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 54,49 dollar per vat.