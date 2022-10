Agent met een hoofddoek: in Londen mag het al jaren. Hoe pakt dat uit?

WereldstadEen hoofddoek dragen als agent in uniform: hier is het verboden, bij de London Metropolitan Police mag het al twintig jaar. Het korps is sindsdien diverser geworden, al zie je nog steeds niet vaak een agente met een hidjab in de Britse hoofdstad. ‘Het is een marathon, geen sprint.’

Ze hadden de primeur in Londen. Als eerste politiemacht van het Verenigd Koninkrijk mochten bij de London Metropolitan Police vanaf 2001 moslima’s met een hidjab werken. Eerder werden sikhmannen met een tulband al verwelkomd en later werden ook rastafari’s toegelaten. Inmiddels zijn dergelijke religieuze uitingen bij alle politiekorpsen in het Verenigd Koninkrijk toegestaan.

Het besluit was onderdeel van het initiatief Protect and Respect: Everybody Benefits. Dat ‘voordeel voor iedereen’ hield in dat het mensen met niet-westerse geloofsovertuigingen of etniciteiten mogelijk gemaakt zou worden bij de politie te komen werken en de politie zo tegelijkertijd meer en vooral representatievere agenten zou kunnen aantrekken. Want die kon het politiekorps goed gebruiken.

Rond de millenniumwisseling lag de London Metropolitan Police onder vuur vanwege het diepgewortelde racisme bij het politiekorps. Aanleiding was de racistisch gemotiveerde moord op de zwarte tiener Stephen Lawrence. Of eigenlijk: de manier waarop de Londense politie die zaak afgehandeld bleek te hebben.

Een nationaal onderzoek, dat in 1999 werd gepubliceerd, was vernietigend. De Britse politie was volgens het rapport ‘institutioneel racistisch’ en faalde er daardoor in ‘om mensen vanwege hun kleur, cultuur of etnische afkomst, een passende professionele dienstverlening te bieden’. Dit zogeheten Macpherson Report, dat wordt omschreven als een van de belangrijkste momenten in de moderne geschiedenis van het Britse strafrecht, leidde tot hervormingen in het rechtssysteem – en het politieapparaat.

Een representatiever politiekorps

Een van de vele aanbevelingen om het hardnekkige racisme bij de politie aan te pakken, was het representatiever maken van het politiekorps. Destijds was slechts 3 procent van de London Metropolitan Police een persoon van kleur. Om meer etnische minderheden bij het korps aan te trekken zijn in de jaren die daarop volgden talloze maatregelen getroffen, waaronder het toestaan van het dragen van religieuze kleding.

De London Metropolitan Police slaagt er inmiddels redelijk in een diverser politiekorps aan te trekken. Met de nadruk op redelijk, want een afspiegeling van de bevolking vormt het korps twintig jaar later nog altijd niet. Momenteel heeft zo’n 14 procent van het politiekorps een niet-westerse achtergrond, terwijl 40 procent van de bevolking van de Britse hoofdstad dat heeft.

Ook agenten met een hoofddoek zie je in Londen nog altijd niet veel op straat. Hoeveel, of hoe weinig eigenlijk, moslimvrouwen in Londen agent zijn, kan de London Metropolitan Police desgevraagd niet zeggen. Heel veel zijn het er in elk geval niet. In 2008 schatte de vakbond National Association of Muslim Police dat er destijds zo’n tien vrouwelijke agenten een hoofddoek droegen tijdens hun diensturen. En dan hadden ze het over heel Engeland.

Dat betekent echter niet dat de stappen die het Londense politiekorps heeft genomen een beperkt effect hebben, aldus Ed Hasan, universitair docent aan Georgetown University. Integendeel: volgens de Palestijns-Amerikaanse wetenschapper, die voor zijn boek Embracing Workplace Religious Diversity and Inclusion onderzoek deed naar de uitdagingen die moslimvrouwen in het Westen ervaren op de arbeidsmarkt, is de Londense politie relatief goed op weg om een inclusieve en diverse werkplek te worden. Het is alleen een proces van de lange adem.

“Zo’n transitie gebeurt niet van de ene op de andere dag,” zegt Hasan. “Vaak doet men alsof zulke inclusiviteits- en diversiteitsdoelen onmiddellijk gerealiseerd kunnen worden door x, y en z te doen, maar zo werkt het niet. Het proces is een marathon, geen sprint.”

Cultuurverandering

Het toestaan van religieuze klederdracht is volgens hem een belangrijke stap, maar nadrukkelijk pas de eerste. Om als politiekorps een werkplek te worden waar moslimvrouwen – of andere mensen met een niet-westerse achtergrond – zich welkom, veilig en vertrouwd voelen, moet een cultuurverandering plaatsvinden. “Je kunt zoveel mensen van kleur proberen aan te nemen als je wilt. Als je een bedrijfscultuur hebt waarin zij zich niet thuisvoelen, komen ze niet of blijven ze niet lang,” zegt Hasan.

De discussie over de vraag of politieagenten in uniform een hidjab moeten kunnen dragen laait in Nederland eens in de zoveel tijd op. De Amsterdamse politietop pleitte in 2017 voor de opheffing van het verbod omwille van de verbetering van de diversiteit van het korps. Recenter gingen in onder andere Amsterdam, Utrecht en Rotterdam stemmen op om handhavers toe te staan een hoofddoek, keppel of kruis te dragen.

Vanuit politiek Den Haag is het antwoord op zulke geluiden tot nu toe altijd een resoluut nee. Het uitgangspunt van de Nederlandse regering is dat uniformen van agenten neutraal moeten zijn. Niet alleen hoofddoeken zijn verboden, geen enkele zichtbare religieuze uiting is toegestaan bij agenten in uniform. Datzelfde geldt voor handhavers, liet minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) van Justitie en Veiligheid afgelopen maart weten.

Het standpunt van de minister wordt gedeeld door een meerderheid in de Tweede Kamer, maar de politievakbonden zijn verdeeld en mensenrechtenorganisaties en de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh zijn ronduit kritisch.

Discriminerend

“De aanname dat je niet op een neutrale of onpartijdige manier kan werken als je als politieagent of boa laat zien dat je religieus bent, is discriminerend, en dus in strijd met artikel 1 van de grondwet,” aldus Baldewsingh, die is aangesteld door het kabinet om de aanpak van racisme te versterken. “Discriminatie op grond van ras, sekse, geloof is niet toegestaan, en dat hoort ook te gelden bij de politie.”

De argumenten dat de neutraliteit of de scheiding van kerk en staat in gevaar zou komen als het agenten toegestaan wordt een hoofddoek of keppel te dragen noemt hij ‘opportunistische gelegenheidsargumenten, die voortkomen uit politieke druk, en niet uit professionele overwegingen’.

De Palestijns-Amerikaanse onderzoeker Hasan deelt die mening. “Mensen hun geloof niet naar werk laten meenemen, is helemaal niet neutraal. Je dwingt mensen hun religie of etniciteit te verbergen. Zoiets zou je ook niet vereisen bij iemands gender, ras of echtelijke status – want dat zou belachelijk zijn. Maar waarom zouden we dat dan wel doen bij religie?”

Hij vervolgt: “Bovendien, de meeste religies hechten veel belang aan ethische en morele waarden, integriteit en eerlijkheid – waarden die ook bij de politie horen. Zou je zulke individuen, die eerlijkheid en integriteit vanuit hun religie hoog in het vaandel hebben staan, niet juist bij de politie willen hebben?”

Succesverhaal Niet alleen in Londen en de rest van het Verenigd Koninkrijk, maar vrijwel overal in de Angelsaksische wereld is het inmiddels toegestaan om als agent een hidjab, keppel of tulband te dragen. Zo mag dat ook in Ierland, Nieuw-Zeeland, Australië, Canada en steeds meer steden in de Verenigde Staten. De reden die de politie in deze landen voor de beleidswijziging noemt is telkens dezelfde: ze willen een diversere organisatie worden, zodat het politiekorps een betere afspiegeling vormt van de samenleving en die zo beter kan bereiken, begrijpen en dienen. Daarbij wordt ook vaak het tegengaan van uitsluiting genoemd. Net als in Londen is het niet zo dat sindsdien ineens het halve politiekorps in deze landen een hoofddoek of tulband draagt. Het gaat vermoedelijk vaak eerder om enkele gevallen. Op de vraag hoeveel dan precies, gaf alleen de Nieuw-Zeelandse politie antwoord. Die liet weten dat zover bekend één politievrouw in het korps in uniform een hoofddoek draagt. Maar één succesverhaal kan al helpen als inspiratie voor anderen om te volgen, legt onderzoeker Ed Hasan uit. “Als moslimvrouwen zien dat een van hen goed behandeld wordt bij de politie, het goed heeft daar, dan baant dat de weg vrij voor hen om het misschien toch ook te proberen.”

