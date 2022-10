Agenten over overval op Schöne Edelmetaal: ‘Ik dacht: dit kan weleens mijn laatste dienst zijn’

NieuwsAgenten die op 19 mei 2021 op de melding van de overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord waren afgekomen, keken de dood in de ogen en waren doodsbang, beschrijven ze in verklaringen die de rechtbank maandag doornam op de openingsdag van het megaproces tegen de eerste acht verdachten.

Volledig scherm Broek in Waterland, waar de achtervolging vanuit Noord op op 19 mei 2021 eindigde. © ANP / Michel van Bergen

De politiemensen zeggen dat ze in de lopen van zware wapens keken en ervan overtuigd waren dat ze het niet zouden overleven.

Een agent die met twee studenten in een politiebus arriveerde, had over de portofoon al gehoord hoe zeer een collega in paniek was. Met verhoogde hartslag en gehuld in ‘zware (kogelwerende) vesten’ reden de drie op de overvallers af. De in donkere kleding gehulde Abdi Karim el G. (44) stond met een lang geweer op de parkeerplaats langs de Meeuwenlaan, voor Schöne Edelmetaal.

‘Ik zag dat hij een AK47 met beide handen vast had,’ schrijft de agent in zijn proces-verbaal. ‘Hij richtte op ons. Ik zag dat hij het wapen deels omhoog tilde, op hoogte vasthield, een schot loste. Er kwam een rookpluim uit de mond van het wapen. Ik werk veertien jaar bij de politie en heb duizenden aanhoudingen verricht, maar deze angst had ik nooit meegemaakt.’

De agent zocht dekking achter de bus. “Ik heb gevreesd voor mijn leven. Vier dagen daarna werd ik nog steeds ’s nachts wakker, met versnelde ademhaling en hoge hartslag.”

‘Laatste dienst’

Een tweede agent die op de Meeuwenlaan was komen aansnellen: “Ik zag drie mannen staan, één met een lang wapen in zijn handen. Hij maakte oogcontact en ik zag dat hij zijn wapen op ons gericht hield. Ik heb in de loop van zijn wapen gekeken. Ik dacht: nu gaat het gebeuren. Ik dacht: dit kan weleens mijn laatste dienst zijn. Ik dacht echt dat het klaar zou zijn. Dat ik dood zou gaan op dat moment, zodra hij de trekker zou overhalen en een kogel door mijn hoofd zou jagen.”

Ook door nasleep van de overval – waarbij de daders 14,5 miljoen euro aan edelmetalen buitmaakten, waarvan nog 4,2 miljoen spoorloos is – kunnen de agenten hun ervaringen niet loslaten. De overvallers schoten in wilde achtervolgingen tot in Broek in Waterland met automatische wapens vanuit hun vluchtauto’s, volgens justitie ook gericht, en de aandacht van media in binnen- en buitenland was gigantisch.

Een agent zegt achteraf steeds ‘flashbacks’ te hebben gehad, en slapeloze nachten.

Vragenvuur

Justitie klaagt de eerste acht verdachten behalve voor de overval en het gijzelen van de medewerkers van waardetransporteur Brink’s, ook aan voor het medeplegen van pogingen tot doodslag op dertien agenten en het bedreigen van acht andere agenten door wapens op ze te richten – in Amsterdam en Broek in Waterland.

De rechtbank onderwierp Abdi Karim G. in de ochtend en voormiddag aan een vragenvuur. Hij zegt vanwege financiële problemen te zijn ingegaan op het voorstel van ‘een zwarte Afrikaan’ om een ‘grote wagen’ te overvallen die een bedrijf in zou rijden. Hij zegt niet te hebben geweten wat in het waardetransport zat, maar wel de belofte te hebben gekregen dat de buit verdeeld zou worden.

‘In de lucht geschoten’

Rechtbankvoorzitter Kees Klomp: “Getuigen zeggen dat ze een zwart geklede persoon zagen schieten. Was u dat? G.: “Ja, dat was ik. Ik heb alleen in de lucht geschoten om mensen bang te maken, maar niet op ze gericht. Was er alleen om mensen af te schrikken. Dat kunt u ook op de bewakingsbeelden zien.”

G. wil niet zeggen wie de ‘zwarte Afrikaan’ was die hem wierf, terwijl hij volgens de politie eerder een foto van medeverdachte Siri S. (39) had aangewezen.

Abdi Karim el G. werd in een weiland bij Broek in Waterland door meerdere politiekogels geraakt en door een politiehond gebeten. Mede-overvaller Osiris Diawara werd door de politie doodgeschoten.