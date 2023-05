Ajax boekt overtuigende zege op FC Utrecht

Nieuws Piet Heintunnel weer open na urenlange storing aan oproepsys­teem

De Piet Heintunnel is weer open, nadat er eerder vrijdagavond een storing was opgetreden waardoor de tunnel in beide richtingen urenlang afgesloten was voor verkeer. Iets na 23.00 uur vrijdagavond liet de gemeente Amsterdam weten dat de tunnel weer open is.