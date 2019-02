Ajax en ADO leggen samen krans bij de Dokwerker

De aanwezigheid van de voetbalclubs houdt verband met de bekladding van het standbeeld, afgelopen vrijdag. Die nacht waren aanhangers van de Haagse voetbalclub naar Amsterdam gekomen om het beeld, en diverse andere locaties in de stad, te bekladden met gele en groene verf, de ADO-clubkleuren.



De actie hangt samen met de rivaliteit tussen de supportersgroepen van Ajax en ADO. Zondag demonstreerde een deel van de Ajaxfans in Den Haag, tegen het besluit dat uitsupporters niet welkom zijn tijdens de duels tussen de twee clubs. Burgemeester Femke Halsema heeft aangifte gedaan naar aanleiding van de bekladding. Namens ADO was clubicoon Lex Schoenmaker aanwezig. Ajax had directeur Rutger Arisz afgevaardigd. Ook KNVB-voorzitter Michael van Praag was bij de herdenking.



Februaristaking

Het beeld werd op tijd schoongemaakt voor de herdenking. Tijdens de Februaristaking in 1941 legden duizenden Amsterdamse dokwerkers, trambestuurders en ambtenaren het werk neer, uit woede om de arrestatie en deportatie van Joodse Nederlanders. De staking sloeg over naar diverse andere gemeenten zoals Haarlem en Hilversum.



Na twee dagen brak de Duitse bezetter de actie, met negen doden en tientallen gewonden tot gevolg. Later zou blijken dat de Februaristaking een van de weinige openlijke verzetsdemonstraties tegen de Holocaust was geweest.

Burgermoed

In een toespraak waarschuwde Halsema voor al te veel trots op de gebeurtenissen van toen. Het was te danken aan de uitzonderlijke burgermoed van enkele individuen dat de staking van de grond kwam, benadrukte zij.



,,We herdenken de Februaristaking niet omdat het lot van Joodse Amsterdammers erdoor veranderde: 60.000 stadgenoten werden vermoord," herinnerde Halsema. ,,Wij herdenking de staking ook niet als het bewijs van de kracht van onze stad. Daarvoor was er te veel verraad, medewerking en onverschilligheid. Voor, tijdens en na de oorlog.”