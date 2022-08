Ajax huurt lange spits Lorenzo Lucca van Pisa

Vechtpar­tij in Vianen­straat Zuidoost, politie doet onderzoek

Bij de politie zijn vrijdagavond meerdere meldingen binnengekomen over een vechtpartij in de Vianenstraat in Amsterdam Zuidoost. Toen de agenten ter plekke kwamen vonden ze bloedsporen, maar geen gewonden. Er is één verdachte aangehouden.

