Ajax-supporter (23) heeft spijt van afsteken vuurwerkbom: ‘Ik wilde geen agenten vermoorden’

“Ik heb veel spijt,” zei Ajaxsupporter Sohaib L. dinsdag tegen de rechtbank. “Ik heb niet nagedacht. Ik heb nooit de intentie gehad om iemand pijn te doen, laat staan agenten te vermoorden. Ik heb me laten meeslepen, het gebeurde in the heat of the moment.” Tegen de rechters zei hij dat hij het explosief bij het stadion in zijn handen gedrukt had gekregen. “Ik had geen idee dat het om zulk zwaar vuurwerk ging.”