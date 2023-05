Ajaxspelers worden gewaarschuwd voor het criminele milieu: ‘Auto van voetballer kwam terug met kogelgaten’

Nieuws Halsema door het stof wegens onterechte opname linkse activist in aanpak radicalise­ring

De linkse activist Frank van der Linde had nooit in de radicaliseringsaanpak van de gemeente Amsterdam mogen worden opgenomen, omdat er onvoldoende dreiging voor radicalisering en eventueel geweld bestond. Dit schrijft burgemeester Femke Halsema in een donderdag verstuurde brief.