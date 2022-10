Alcoholverbod moet overlast achter Amsterdam Centraal tegengaan

Volledig scherm De plek achter CS, naast de ponten, waar een groep daklozen al enige tijd voor veel overlast zorgt. © Dingena Mol

Een groep daklozen, voornamelijk uit Oost-Europa, was de afgelopen maanden met regelmaat verantwoordelijk voor overlast achter CS. Ze dronken veel alcohol, zorgden voor geluidsoverlast en de politie moest uitrukken om in te grijpen bij vechtpartijen.

Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal overlastmeldingen in het stationsgebied meer dan verdubbeld is. In 2021 werden in juli 24 overlastmeldingen geregistreerd, dit jaar waren dat er in juli al 52. Een verbod op het nuttigen van alcohol in de openbare ruimte moet vanaf dinsdag de overlast tegengaan. Het verbod geldt voor de achterzijde van CS, inclusief de passages.

Voorzitter van het stadsdeel Alexander Scholtes: “Het is erg belangrijk dat reizigers rondom CS zich met een veilig gevoel kunnen verplaatsen. De uitbreiding van het alcoholverbodsgebied biedt politie en handhaving handvatten om de overlast snel aan te pakken en het gebied weer beheersbaar te maken.”

Boete van 95 euro

De NS, die het station beheert, nam eerder ook al maatregelen. Als het avond wordt en de temperatuur daalt, trekt de groep namelijk het station in. De NS heeft daarom besloten een deel van de bankjes met hekwerken af te zetten.

De overlastgevers zijn met name werkloze EU-burgers die vaak weinig andere opties hebben dan op straat hangen. Terug naar het land van herkomst willen ze niet, omdat hun situatie daar niet beter is, in Amsterdamse opvanglocaties worden ze vaak geweigerd en een groot deel van deze groep is zorgmijdend en moeilijk te benaderen door overheidsinstanties. Scholtes zegt de groep te monitoren als ze uitwijken naar andere gebieden.

Alcoholgebiedsverboden gelden ook in veel andere delen in Centrum. De Wallen is daar een bekend voorbeeld van, om zo de overlast van de drukte in de binnenstad tegen te gaan, maar ook in aanliggende gebieden zoals Damrak en Nieuwmarkt en aan de voorkant van CS geldt een verbod. Op overtreding van het alcoholverbod staat een geldboete van 95 euro.