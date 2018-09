Alexandra Radiusprijs voor jong danstalent

Die bestaat uit een bedrag van 2500 euro en een kunstwerk. Hij kreeg de onderscheiding zaterdag van Alexandra Radius zelf, tijdens het Gala van Het Nationale Ballet in Amsterdam.



De jury vindt de 21-jarige, uit Woerden afkomstige danser 'buitengewoon getalenteerd': "Hij beschikt nu al over een opvallend goede techniek, is bijzonder muzikaal en - zeer belangrijk in het klassieke ballet - een uitstekende partner." Daarnaast prijst de jury hem om zijn grote charisma en innemende toneelprésence.



Don Quichot

"Klap op de vuurpijl was zijn vertolking van Basilio, de mannelijke hoofdrol in Don Quichot," vindt het gezelschap.



De Alexandra Radiusprijs is een onderscheiding voor de opvallendste danser(es) van het hele Nationale Ballet.