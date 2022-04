Alleen KLM-reizigers hebben recht op vergoeding na staking bagagepersoneel

Nadat zaterdagochtend grondpersoneel van KLM spontaan het werk neerlegde, raakte dit weekend een groot aantal vluchten vertraagd. Alleen KLM moest al bijna 150 vluchten annuleren.

De dag na het chaotische weekend likken veel passagiers hun wonden. Onder meer over de kosten die ze hebben gemaakt. Honderden reizigers vissen echter achter het net. Alleen KLM-passagiers hebben recht op een claimvergoeding.

Passagiers van andere maatschappijen blijken buiten de boot te vallen. “Het is raar dat voor klanten KLM wel compensatie volgt en voor andere niet,” zegt een woordvoerder van de Consumentenbond. "Maar zo zijn de regels nu eenmaal.”

Geen overmacht voor KLM

“Als je personeel staakt, dan ben je als luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk voor de gevolgen,” legt Paul Vaneker van EUClaim uit. “Daar heeft het Europese Hof van Justitie meermalen uitspraak op gedaan. Hier is voor KLM geen sprake van overmacht.”

Dat betekent dat gedupeerde KLM-reizigers recht hebben op een schadevergoeding als hun vlucht geannuleerd is of de aankomst op de bestemming meer dan drie uur is vertraagd. Afhankelijk van de afstand, kan die claim oplopen van 250 euro (tot 1500 kilometer), 400 euro tot 3500 kilometer en 600 euro voor intercontinentale reizen.

Maar voor reizigers bij andere maatschappijen geldt die vergoeding niet. Ook niet voor maatschappijen die op Schiphol door KLM worden afgehandeld, zoals Delta Air Lines en Air France. “Voor alle andere maatschappijen dan KLM is deze staking een buitengewone omstandigheid,” zegt Vaneker. “Zij hebben geen invloed op het personeel van KLM waardoor er sprake is van overmacht.”

Op tijd komen

Dit weekend gaven vakantievliegers TUI en Corendon aan ondanks de staking gewoon te kunnen vliegen. Tot Schiphol opriep om niet meer naar de luchthaven te komen en Marechaussee en Rijkswaterstaat de afritten naar de luchthaven afsloten. Maar dat maakt alleen voor passagiers die daardoor te laat kwamen, niet uit. “Voor het recht op hulp en vergoeding geldt dat je als reiziger op tijd bij de incheckbalie moet melden. Eigen schuld of niet; als dat niet lukt, is dat een probleem van de reiziger.”

Schade claimen bij Schiphol of de overheid lijkt zinloos. “Schiphol aanspreken is een mijl op zeven,” zegt jurist vervoersrecht Paul Meijer van juridisch dienstverlener DAS. “Die zal waarschijnlijk zeggen dat het de luchthaven vanuit veiligheidsoverwegingen heeft afgesloten. En voor luchtvaartmaatschappijen, los van KLM, is dat overmacht.”

Meijer adviseert alle gedupeerden sowieso contact op te nemen met hun maatschappij of touroperator. “In principe is de kans groot dat maatschappijen als Transavia, TUI of Corendon vanuit coulance op zoek gaan naar een oplossing. Maar je kan je ze nergens toe verplichten. Je kan altijd een claim indienen, maar veel kans van slagen is er niet.”

Zorgplicht voor reizigers

De maatschappijen zijn evenmin financieel verantwoordelijk voor gemiste vakantiedagen of gemiste overnachtingen in hotels. Zo kan een reiziger die zaterdag in de drukte is gestrand en het aanbod krijgt woensdag alsnog te vliegen, dat aanbod weigeren maar die draait dan zelf op voor de kosten. Meijer: “Dat valt eventueel onder een annuleringsverzekering.”

Wel moeten alle maatschappijen zorg dragen voor vertraagde of gestrande reizigers. Na twee uur (annulering) of drie uur (vertraging) moeten reizigers op kosten van de maatschappij verzorging krijgen en moet die – als nodig – vervangend vervoer of een overnachting regelen.

Daarnaast zijn vliegbedrijven verplicht achtergebleven bagage na te bezorgen – thuis of op het vakantieadres –, of te vergoeden als deze definitief zoekraakt. “Daarnaast kan je de voor de dagen dat je de koffer niet op je vakantieadres hebt een vergoeding krijgen,” zegt Vaneker. “Je mag vergelijkbare spullen terugkopen. Maar voor een Hema-zwembroek in de koffer mag je geen Gucci terugkopen.”