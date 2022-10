Allemansvriend Rogier de Vries (1962-2022) verdronk in het water van het Amstelkanaal

Rogier de Vries (60) had weinig tot geen contact met zijn familie, maar had een rijk sociaal leven opgebouwd met vrienden en bekenden uit de Rijnbuurt. Onlangs viel hij na een avond in de kroeg in het water van het Amstelkanaal, ruim een week later werd hij gevonden.

Veel mensen in de Rijnbuurt kennen Rogier de Vries wel, als die man die de buurt groener wilde maken. Hij is immers aan alle deuren geweest om handtekeningen te verzamelen voor zijn grote project, en dat ging steevast gepaard met een gezellig praatje.

Wekenlang was hij in de weer. Met succes: hij kreeg genoeg handtekeningen om aanspraak te maken op een budget dat door de gemeente opzij was gezet om de buurt mee op te knappen. Dit jaar nog zou hij zijn harde werk gerealiseerd zien als stadstuintjes in oude parkeervakken.

Vorige week ging hij stappen met zijn goede vriend Sylvain Castel (37). Na een leuke avond te hebben gehad in Café de Doelen op de Kloveniersburgwal, stelde De Vries voor nog ‘een laatste biertje’ te doen in hun stamkroeg Café de Amstel op de Amstelkade. Geen van beiden kon bevroeden dat dat het laatste biertje voor altijd zou zijn. Na het afscheid moet De Vries in het water zijn gevallen, niemand had het door. Zijn lichaam werd acht dagen later gevonden.

Jazz

Hij werd 60 jaar oud. In zijn studententijd woonde hij met een vriendinnetje in een kraakpand in de buurt van het Centraal Station. Hij maakte actief deel uit van de Amsterdamse kraak- en punkbeweging in de jaren tachtig.

Dat bewogen bestaan ruilde hij al lange geleden in voor een rustiger leven in de Rijnbuurt, waar hij de afgelopen 21 jaar alleen woonde, wel met katten en egeltjes in de tuin. Zijn voorliefde voor punkmuziek bleef, al zette hij jazz op als overbuurvrouw Marjolein van Panhuys (35) kwam eten. “Dat deed hij dan voor mij,” zegt ze glimlachend, “wat natuurlijk helemaal niet had gehoeven.”

Het is een voorbeeld van zijn gewoonte om het anderen naar hun zin te maken. Want hoewel hij weinig tot geen contact meer had met familie, had hij een rijk sociaal leven opgebouwd met vrienden en buurtbewoners. Zo ook met Van Panhuys. Ze kwam nog geen jaar geleden in de straat wonen, maar dat was genoeg tijd om een hechte band op te bouwen. De twee gingen samen wandelen, fietsen, eten.

“Rogier stond aan de lopende band bij me voor de deur,” vertelt Van Panhuys. “Dan wilde hij weer wat nieuws laten zien in zijn tuin. Bijvoorbeeld een in elkaar geknutseld vijvertje, of nieuwe planten.”

Hij hield ontzettend van natuur, vertellen vrienden: in zijn eigen tuin, in de straat, of op de Veluwe, waar hij in vakanties heen fietste en een huisje huurde.

Fietsles

Ook Castel kan meepraten over hoe snel een hechte vriendschap met De Vries kon ontstaan. Toen hij twee jaar geleden van Frankrijk naar Amsterdam verhuisde zonder hier iemand te kennen, kwam hij op een avond bij Café de Amstel terecht. Daar raakte hij aan de praat met De Vries, aan wie hij vertelde dat hij niet kon fietsen.

Dat kán niet in Amsterdam, had De Vries gezegd. En even later: fuck it, ik ga het je leren. “De drie maanden die volgden kreeg ik elk weekend fietsles,” zegt Castel. Het begin van een hechte vriendschap, waarbij de fietslessen etentjes werden en avonden doorzakken in de kroeg.

In die kroeg – vaak Café de Amstel – was De Vries een geliefde gast. “Hij was altijd in voor een praatje, het was echt een allemansvriend,” vertelt kroegbaas Arie van de Velden. “Een paar keer per week kwam hij binnenwaaien. Dan dronk hij niet overmatig veel of zo. Hij kwam dan gewoon even langs voor de gezelligheid.”

Ook in zijn werk toonde hij zich gepassioneerd. De afgelopen 23 jaar werkte De Vries bij kunstuitleenbedrijf SBK. “Klanten voelden zich enorm bij hem op hun gemak, door de manier waarop hij met ze meedacht,” vertelt directeur Eduard ter Schiphorst.

Toen De Vries twee weken geleden op dinsdag niet op zijn werk verscheen, was dat niets voor hem. Collega’s gingen naar zijn huis en belden de politie, een zoekactie begon.

Vijf dagen later stonden Van Panhuys en Castel op de Amstelkade toe te kijken terwijl het lichaam van hun vriend uit het water werd gehaald. Castel dacht terug aan hun afscheid op de avond dat De Vries moet zijn gevallen. “Hij gaf me een knuffel, hij noemde me zijn broer. Zo voelt het. Alsof ik een broer heb verloren.”