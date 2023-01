Ambrien krijt catcalls op straat in Amsterdam: 'Hé meisje wat een geile tieten heb jij, is géén compliment'

Volledig scherm © Beeld: Heidi Gita

De term catcallen komt uit het theater. In de 17e eeuw was een cat-call een instrument dat het theaterpubliek gebruikte als een classy vervanger voor boegeroep. Het katachtige gesis dat eruit kwam, maakte de afkeuring van het publiek duidelijk hoorbaar. Toen was het dus al een onwelkom geluid.

Het gebruik in het theater is inmiddels verouderd, maar de daarvoor in de plaats gekomen betekenis van catcallen is nog steeds een dagelijks probleem. Het nastaren, naroepen en nasissen van vrouwen en minderheden gebeurt aan de lopende band. Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gender gerelateerd geweld en voormalig directeur van Atria, benadrukt dat het overgrote deel van de daders man is: “We moeten het beestje bij de naam noemen. Het zijn voornamelijk mannen die opmerkingen naar vrouwen maken die met hun seksuele aantrekkelijkheid te maken hebben.”

Bron: Jinek

Ambrien was 14 toen ze voor het eerst werd nageroepen op straat. Een voor veel mensen onschuldige opmerking als: ‘Hey schatje, kom eens hier!’ “Ik had zelf nog niet eens door dat dit intimidatie was, ik registreerde het niet echt. Tot ik van vriendinnen, mijn zussen en nichten hoorde dat zij dit aan de lopende band meemaakten. Op straat maar ook op de werkvloer”, vertelt Ambrien.

“Rond die tijd kwam ik steeds meer informatie over feminisme tegen op Instagram. De memes en quotes over het onderwerp fascineerden mij en ik herkende mezelf en mijn normen en waarden erin. Toen ben ik me daar steeds meer in gaan verdiepen en kwam ik het account van CatCalls of New York tegen. Dit account deed toen al wat ik daarna ook ben gaan doen: opkomen voor mensen die geïntimideerd worden op straat. Ik heb contact gezocht met de initiatiefnemer van Catcallsofnyc en haar gevraagd of ik dit in Amsterdam mocht gaan doen en mijn account was geboren.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm © CatCallsofAms

Krijten

Gewapend met stoepkrijt en een quote die via het instagramaccount is ingestuurd gaat Ambrien de straten van Amsterdam op. De aangever laat via een privébericht op Instagram weten waar de intimidatie heeft plaatsgevonden en daar krijt Ambrien de tekst op de stoep. Tegenwoordig is Ambriens team uitgebreid en doet ze het niet meer alleen. Met zeven andere vrijwilligers gaat ze wekelijks de straat op om straatintimidatie zichtbaar te maken door te krijten.

Goede gesprekken

Wat Ambrien zo mooi vindt aan wat ze doet is dat ze af en toe ook goede gesprekken heeft naar aanleiding van een post of een krijtsessie op straat. “Op Instagram krijgen we soms ineens een DM met een vraag over een bepaalde post. In die post zie je dan een tekening van ons met de intimiderende tekst. Soms komen mensen dan verhaal halen en vragen ze wat er precies intimiderend is aan die uitspraak. Dat kun je vervelend vinden maar je kunt op zo’n moment ook het gesprek aangaan en doen waar ik dit account eigenlijk voor begonnen ben: bewustwording creëren.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm © CatCallsofAms

Ook op straat worden Ambrien en haar team weleens aangesproken als ze aan het krijten zijn. “Je stelt je toch behoorlijk kwetsbaar op als je met zo’n tekst op straat bezig bent. Mensen zien dat je ‘iets’ aan het doen bent maar weten niet wat en komen dan vaak even kijken. Vaak zijn de reacties positief maar soms worden we tijdens het krijten nog geïntimideerd en dan gaan we ook in gesprek als de situatie dat toelaat.”

Quote Zo hey, kijk die tieten eens, is géén compliment Ambrien Moenieralam

Tekst gaat verder onder de afbeelding>

Volledig scherm © Ambrien Moenieralam

“Een keer kreeg ik tijdens het krijten op mijn 16e een ‘zo hey, kijk die tieten eens’ naar me toe geslingerd. De meneer in kwestie was ergens in de 70 en zei: ‘Als ik jou geen compliment geef, weet je ook niet dat je mooi bent.’ Mijn antwoord was dat ik daar zijn goedkeuring niet voor nodig had. Zijn vriend die naast hem liep en ongeveer van dezelfde leeftijd was, sprak hem erop aan en zei dat dit echt niet kon. Verder zijn de meeste reacties op straat positief maar voor de zekerheid gaan we nooit in ons eentje krijten. We gaan altijd met minimaal twee op pad.”

Quote Elke intimide­ren­de opmerking is er één te veel Ambrien Moenieralam

20 berichten per dag

“In de zomer is het echt piektijd qua berichten die we ontvangen. Gemiddeld krijgen we dan zo’n vijftien tot twintig berichten per dag binnen. Dat is echt extreem en dan heb ik nog in mijn achterhoofd dat dit alleen Amsterdam is én dat niet alle mensen hun ervaring met ons delen. Shocking! In de winter is het rustiger op straat en dus ook rustiger in onze DM. Dan krijgen we ongeveer vijftien tot twintig berichten per maand binnen. Maar elk bericht is er natuurlijk al eentje te veel.”

“Ik hoop dat we over een tijdje niet meer nodig zijn maar daar heb ik een hard hoofd in. Als dat nodig is dan hoop ik dat we het stokje kunnen overgeven aan de volgende generatie. Nu hopen we met voorlichting op scholen ook al een eind te komen en wellicht een verschil te maken.”

EenVandaag onderzocht wat mensen sinds de #MeToo-beweging, die eind 2017 wereldwijd aandacht kreeg, hebben meegemaakt. Daaruit bleek dat 6 op de 10 vrouwen (62 procent) en 1 op de 5 mannen (19 procent) wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakten.

Bron: EenVandaag

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Amsterdam. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!