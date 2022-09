Ambulances tot maandagochtend niet welkom bij spoedeisende hulp VUmc vanwege personeelsuitval

NieuwsDe spoedeisende hulp (SEH) van Amsterdam UMC op de locatie VUmc (De Boelelaan) is van zaterdagochtend 8.00 uur tot maandagochtend 8.00 uur niet beschikbaar voor patiënten die per ambulance worden binnengebracht. Dat komt door gebrek aan personeel.

Amsterdam UMC op de locatie VUmc (De Boelelaan).

De 48-urige afschaling van de spoedeisende hulp op de locatie VUmc voor 112-meldingen is nodig om de kwaliteit van de zorg in Amsterdam UMC te waarborgen. De traumakamer − voor patiënten met acuut, ernstig en levensbedreigend letsel − is op De Boelelaan niet beschikbaar. Patiënten die op eigen houtje of via de huisarts binnenkomen, kunnen wel worden geholpen.

De ernstige SEH-patiënten van Amsterdam UMC die per ambulance worden aangereden kunnen uitsluitend behandeld worden op de locatie AMC, op de Meibergdreef in Zuidoost. Of ze worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio.

Roosterproblemen

Een woordvoerder van Amsterdam UMC zegt dat patiënten niet worden benadeeld, omdat de SEH-capaciteit van het fusieziekenhuis hetzelfde is, ondanks het tekort aan personeel. “De locatie AMC is goed ingericht voor de ambulances. Doordat alles nu bij elkaar zit, krijgen zij meer voor elkaar.”

Het besluit tot het tijdelijk afschalen van de SEH van locatie VUmc werd vrijdag genomen, omdat veel medewerkers zich ziek hebben gemeld. “Omdat we problemen hadden met het rooster, moeten we het zo oplossen,” aldus de woordvoerder. Het is bij zijn weten de eerste keer dat het ziekenhuis een dergelijke maatregel moet nemen.

Permanente vermindering SEH VUmc

Het tijdelijk afschalen van de SEH op de locatie VUmc loopt vooruit op het permanente stopzetten van de ongeplande acute zorg, volgend jaar. Vanwege de samenvoeging van afdelingen is het bestuur van het fusieziekenhuis van oordeel dat de ongeplande acute zorg niet meer op de SEH in Amsterdam-Zuid moet worden aangeboden. Chirurg Jaap Bonjer, voorzitter van de commissie Acute zorg van Amsterdam UMC, zegt dat door de concentratie van de ongeplande acute zorg aan de Meibergdreef betere en efficiëntere zorg kan worden geleverd.

Een deel van het personeel wacht de aanstaande verschraling van de SEH niet af en is zelf vertrokken; in de zorg zijn veel vacatures, dus een nieuwe baan is relatief makkelijk gevonden.

Een tekort aan zorgpersoneel speelt ook andere ziekenhuizen parten. In Amsterdam is de situatie nijpender dan in regio’s met een lager aantal ziekenhuizen, zoals in Groningen. Ook het OLVG kampt bijvoorbeeld met personeelskrapte op de afdeling geboortezorg.

