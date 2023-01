Amstelkwartier nog één keer in actie voor postbezorger Pamuk: ‘Help hem aan rijbewijs!’

Video Kerstge­dach­te springle­vend in Amsterdam: pakketbe­zor­ger krijgt 4000 euro

Lockdown of niet, de kerstgedachte is springlevend in het Amsterdamse Amstelkwartier. Postbezorger Nurullah Pamuk ondervond het aan den lijve toen hij gisteravond van buurtbewoners zo'n 4200 euro kado kreeg.

25 december