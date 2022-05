Amstelpassage onder Centraal Station decor van nachtelijk feest Overbruggen

De Amstelpassage onder Centraal Station zal in de nacht van 10 op 11 juni het decor zijn van het feest Overbruggen. 800 feestgangers zullen de passage, die normaal gesproken het domein is van dagjesmensen, reizigers en winkelend publiek, die nacht overnemen.

Volledig scherm Een eerdere editie van Audio Obscura in de Amstelpassage van het Centraal Station. © Dennis Bouman

Dat bevestigt mede-organisator Daan de Bakker. De passage, die doorgaans ’s nachts dicht is, zal enkele uren eerder sluiten dan reizigers gewend zijn. “Dan gaan wij beginnen met de opbouw en dan is het de bedoeling dat ie in de ochtend gewoon weer open is,” zegt hij.

Eerder gaf Audio Obscura ook al enkele feesten in de Amstelpassage tijdens Amsterdam Dance Event, de laatste keer in 2019. Nu is het de beurt aan Overbruggen, voor De Bakker een droom die uitkomt. “We zijn al langer bezig om hier een feest te kunnen geven en zijn blij dat het nu eindelijk gelukt is.” Eerder gaf Overbruggen ook al een feest in de Koepelkerk in het centrum.

Overtreffen

De Bakker begon met het organiseren van de feesten tijdens de lockdown, legt hij uit. “We begonnen op een groot zeilschip toen er weer net wat meer mogelijk was qua coronaregels. Vandaar ook de naam in de zin van de coronatijd ‘overbruggen’. En sinds we daarmee begonnen zijn proberen we ons iedere keer weer te overtreffen.”

Het feest zal vrijdag 10 juni om 21.00 uur beginnen en om 05.00 uur eindigen. Inschrijven kan via de website, de kaartverkoop begint dinsdag. Er zal vooral housemuziek uit de jaren ’90 gedraaid worden, zegt De Bakker. “Dat is waar onze passie ligt en waar Overbruggen voor staat. We willen dat genre bij de jonge mensen introduceren.”

De dj’s die daarvoor zullen zorgen zijn Boss Priester, Liam Palmer, Elliot Schooling, Benjamin Berg en Kai King. “En daar zal zoals het er nu naar uitziet later nog een grote naam aan toegevoegd worden,” besluit De Bakker.