Amstelveen gaat zelf omgekeerde vlaggen boerenprotest verwijderen

In Amstelveen hangen onder meer bij de Beneluxbaan omgekeerde vlaggen. Dat gedoogde de gemeente om demonstranten hun standpunt duidelijk te laten maken, maar ‘nu is het tijd om recht te doen aan de gevoelens en opvattingen van alle Amstelveners’, schrijft de gemeente in een persbericht. De oproep vorige week heeft er niet toe geleid dat de protestvlaggen zijn weggehaald. “We hadden gewild dat we als overheid niet hoefden in te grijpen. Maar in Amstelveen houden we rekening met elkaar,” aldus Raat.