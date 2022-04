Amsterdam beschermt bijzondere stadsgezichten: drie buurten speciale status

Woonhuis Etty Hillesum terecht bestempeld als monument

De gemeente Amsterdam heeft het vroegere woonhuis van de Joodse schrijfster Etty Hillesum, Gabriël Metsustraat 6, terecht aangewezen als gemeentelijk monument. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door de eigenares van een appartement in het pand.

6 april