Amsterdam bindt met andere Europese steden strijd aan met Airbnb

Amsterdam, Parijs, Barcelona, Madrid en Lissabon willen hun krachten bundelen om sterker te staan tegenover het oprukkende Airbnb en te vechten voor landelijke regelgeving. Afgevaardigden van de gemeentes zijn vandaag bijeen in Parijs om te praten over de regelgeving rond de verhuursite.

,,We hebben de behoefte om ideeën uit te wisselen omdat vertegenwoordigers van Airbnb overal onzin vertellen'', stelt Ian Brossat van de gemeente Parijs in de Franse krant Le Monde. ,,Bij elke gemeente doen ze het voorkomen alsof dit de enige is waarmee ze niet kunnen samenwerken. Dat klopt niet."

Volgens Airbnb is de regelgeving in Frankrijk zo complex, dat het beter zou zijn om op Europees niveau regels te maken. Maar daar is de gemeente Parijs het niet mee eens. Die onenigheid ontstond eind vorig jaar, toen de stad besloot om voortaan alleen nog geregistreerde verhuurders toe te laten tot zowel Airbnb als concurrent Wimdu. Dankzij die maatregel, ook wel bekend als de wet Lemaire, kan de stad beter toezicht houden op de verhuur en beter zien of de verhuurders zich aan de regels houden.



Ook in Nederland zijn er inmiddels regels. De gemeente Amsterdam kwam vorige maand met een pakket maatregelen om de negatieve gevolgen van het toerisme aan te pakken. Zo gaat de toeristenbelasting omhoog, tot naar schatting 105 miljoen euro in 2022. In wijken waar de balans tussen wonen en toerisme is verstoord, kan de vakantieverhuur via platforms als Airbnb worden gestopt, waar het elders in de stad nog op maximaal dertig dagen staat. Op- en uitstapplaatsen van rondvaartboten en touringcars worden naar buiten het centrum verplaatst en 'pretvervoer' als fietstaxi's, paardenkoetsen en bierfietsen gaan verder aan banden.

Volledig scherm Airbnb ziet zelf het liefst regels op Europees niveau. © AFP

Twijfel

Door vandaag de koppen bij elkaar te steken, hopen de steden te ontdekken in hoeverre hun aanpak overeenkomt. Dat zou hen de munitie kunnen geven om de regelgeving op landelijk niveau beter te verdedigen. Het overleg zou eigenlijk afgelopen dinsdag plaatsvinden, maar Airbnb stak daar een stokje voor door met een statement te komen dat de Franse wetgeving in twijfel trekt.



,,Wij erkennen de wet Lemaire niet, omdat deze haaks staat op het Europese recht en met name de regelgeving over e-commerce. Die kan alleen worden beperkt als de publieke orde ernstig in het geding is", aldus advocaat Jean-Daniel Bretzner namens Airbnb. Brossat: ,,Wij verbazen ons hierover én over de dubbele signalen van Airbnb dat op 24 mei nog een overeenkomst tekende met de staatssecretaris."



Airbnb zoekt het inmiddels hogerop door lobbyisten richting Brussel te sturen. ,,Er is al een commissie ingericht om het over de regelgeving in Frankrijk, Spanje en Duitsland te hebben", aldus Bretzner. Airbnb hoopt op die manier de landelijke regelgeving te doorbreken en toch tot Europese regels te komen.