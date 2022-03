Amsterdam brengt virtueel toegankelijkheid van de stad in kaart

Volledig scherm © ANP / Sabine Joosten

De pilot, genaamd Project Sidewalk, duurt tot komende zomer. In navolging van Mexico-City en het Amerikaanse Seattle is de hoofdstad naar eigen zeggen de eerste in Europa die dit doet. Op de website kunnen mensen bijvoorbeeld doorgeven dat er fietsenrekken in de weg staan op straat of dat er verlaagde stoepen of blindegeleidelijnen ontbreken.

‘We gebruiken de expertise en de ervaringen van de gebruikers en zetten kunstmatige intelligentie in om de stad inclusiever en toegankelijker te maken voor iedereen,’ aldus wethouder Touria Meliani (Digitale Stad). Zo kunnen onder meer mensen met een beperking zien hoe toegankelijk een winkelstraat of horecazaak is, maar de informatie is uiteindelijk ook bedoeld om de toegankelijkheid in de buurten te verbeteren.

De volgende stap na de pilot is om de informatie over de toegankelijkheid van de stad open te stellen. Deze kunnen gebruikt worden door bewoners of bezoekers die hun bezoek in de stad willen plannen en door beleidsmakers om de toegankelijkheid in buurten en wijken te verbeteren.

