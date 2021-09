Amsterdam Dance Event gaat door, ondanks beperkingen

Nieuws Filosofe­ren over 2040? Waag organi­seert eind september Expeditie: toekomst

10 september Hoe ontwerpen we een toekomst die voor iedereen werkt? Die vraag proberen de organisatoren van ‘Expeditie: toekomst’ in De Waag met jou te beantwoorden, in het weekend van 23 tot en met 26 september.