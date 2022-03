Amsterdam dreigt met dwangsom voor datacenters die energie verspillen

OBA organi­seert inzame­lings­ac­tie wegens vraag naar Oekraïense kinderboe­ken

Alle Oekraïense kinderboeken zijn uitgeleend, en er staan nog maar tien van de 110 Russische boeken in de kasten van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De bibliotheken kopen zelf nieuwe boeken in, maar vragen ook alle Amsterdammers die boeken in de Slavische talen in huis hebben, om deze te doneren.

29 maart