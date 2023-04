Amsterdam goed vertegenwoordigd bij kanshebbers Beste Gebouw van het Jaar 2023

Nieuws Geflopt Aalsmeers bloemen­pret­park FloriWorld drukt veilinggi­gant Flora Holland in het rood

Door het faillissement van bloemenattractie FloriWorld in Aalsmeer is veilinggigant Flora Holland vorig jaar in de rode cijfers terechtgekomen. Het bedrijf was voor een derde eigenaar van de geflopte toeristentrekpleister en gaat voor bijna 6 miljoen euro het schip in.