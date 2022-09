Amsterdam in nieuwste uitgave schietspel Call of Duty

Het spel speelt zich af in een fictief hotel genaamd Breenbergh Hotel & Spa, dat in de buurt van het Centraal Station lijkt te liggen. Call of Duty bestaat uit computerspellen die zich in verschillende gebieden afspelen. Amsterdam is al eens eerder het strijdtoneel geweest, in de uitgave van 2020 waren de Wallen aan de beurt. Het nieuwe spel is vanaf 28 oktober te koop.