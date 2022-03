Amsterdam is weer een rood bolwerk: PvdA grootste partij van de stad

UpdateNa een nek-aan-nekrace met GroenLinks is de Partij van de Arbeid (PvdA) met negen zetels de grootste partij in Amsterdam geworden. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was historisch laag.

Volledig scherm Lijsttrekkers Rutger Groot Wassink (l) van GroenLinks en Marjolein Moorman (r) van de PvdA tijdens de verkiezingsnacht in de Stopera. © Eva Plevier

Amsterdam kan de komende vier jaar wederom een progressief stadsbestuur verwachten. Nadat de PvdA acht jaar lang de leiding uit handen moest geven aan GroenLinks en D66, zijn de sociaaldemocraten terug. Of zoals wethouder en lijsttrekker Marjolein Moorman, aan wie het ‘Marjolein-effect’ werd toegeschreven, op de uitslagenavond in de extatische Kompaszaal zei: “De sociaaldemocratie is nog lang niet dood.”

Voorlopige uitslag Amsterdam 95 procent van de stemmen geteld

tussen haakjes: verschil met vier jaar geleden GroenLinks: 8 (-2)

D66: 7 (-1)

VVD: 5 (-1)

PvdA: 9 (+4)

SP: 2 (-1)

Partij voor de Dieren: 3 (=)

Denk: 2 (-1)

JA21: 2 (+2)

CDA: 1 (=)

Bij1: 3 (+2)

ChristenUnie: 0 (-1)

Partij voor de Ouderen: 0 (-1)

Forum voor Democratie: 1 (-2)

Volt: 2 (+2)

Uitslag ‘te gek’

Met deze uitslag lijkt het erop dat de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en D66 kunnen doorbesturen. Samen komen de drie partijen uit op 24 zetels, terwijl voor een meerderheid om een stadsbestuur te vormen 23 zetels nodig zijn. Dit betekent ook dat deelname van de VVD, die een zetel verliest, niet noodzakelijk is voor een nieuw stadsbestuur.

Voor de nieuwkomers in Amsterdam was het vooral feest. Volt komt de raad in met twee zetels. De Europese partij hoopte eigenlijk op drie, maar landelijk lijsttrekker Laurens Dassen vindt de uitslag 'te gek’.

Verdriedubbeling voor Bij1

JA21 dendert met twee zetels de raad binnen – de partij was al vertegenwoordigd in de raad, maar de raadsleden werden vier jaar geleden verkozen als onderdeel van Forum voor Democratie. Hoewel ook deze partij hoopte op een grotere winst, namelijk een verdubbeling, nam lijsttrekker Annabel Nanninga genoegen met de twee zetels die ze had. “We houden twee zetels in het hol van de leeuw.”

Bij1 gaat van één naar drie zetels. Lijsttrekker Jazie Veldhuyzen: “Deze uitslag laat zien dat we de potentie hebben om groter te worden. Ik ben trots op de vrijwilligers en kandidaten. Die hebben zich kapot gewerkt.”

Laagste opkomst ooit

Een tegenvaller voor elke partij is echter wel het opkomstpercentage (46 procent): dat lag nooit eerder zo laag voor de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen als dit jaar. Uiteindelijk stemde landelijk 50,3 procent van de mensen, nog minder dan bij de laatste lokale verkiezingen.

Deze trend is in meerdere grote steden te zien. Ook in Rotterdam lag de opkomst een stuk lager dan vier jaar geleden: 38,9 tegenover 46,7 procent. Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) wil binnenkort onderzoek doen naar de lagere opkomst, ook in Amsterdam komt een onderzoek.

