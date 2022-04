Amsterdam kan fluiten naar winstdeling Schiphol. Bonden zetten aandeelhouder een hak

Volledig scherm © ANP

Schiphol betaalt al sinds 2020 geen winstdeling meer uit aan de aandeelhouders het Rijk, Amsterdam, Rotterdam en Aéroports de Paris, ook niet over succesjaar 2019. Daardoor liep Amsterdam, dat 20 procent van de aandelen in de luchthaven bezit, over dat jaar bijna 30 miljoen euro winstdeling mis.

Over de coronajaren 2020 en 2021 is sowieso geen dividend uitgekeerd. Vorig jaar werd wel nettowinst geboekt, 105 miljoen euro door een eenmalige meevaller uit de verkoop van aandelen in Aéroports de Paris. Dit jaar verwacht de luchthaven nog geen operationele winst te maken, alhoewel dat afhangt van het aantal reizigers op de luchthaven en het uitblijven van nieuwe coronabeperkingen.

Maar een cao-afspraak over een verbod op uitkering van dividend is nieuw. “Dit is de eerste keer dat we dit zo voor elkaar krijgen,” zegt FNV-bestuurder Marcelle Buitendam. “Wij gaan met de cao met de tenen over de rand. Het is een brutale stap. Hiermee veranderen we echt wat.”

NOW lekt weg

“Bij veel organisaties die NOW steun hebben ontvangen, lekt die overheidssteun weg naar aandeelhouders en mensen in de top. Daar is NOW niet voor bedoeld. Als er geld dat wordt verdiend, dan moet dat naar de mensen die onder de cao vallen.”

Formeel is dividend geen zaak van de directie of van vakverenigingen maar van de aandeelhouders en de raad van commissarissen. Buitendam: “Maar het Schipholbestuur is indirect belanghebbende bij dividenduitkeringen. Zij moeten dit maar met hun eigenaren afstemmen.”

Ook het betalen van bonussen aan de Schipholtop is in de nieuwe cao uitgesloten. Daarmee wordt het bonusbeleid van de afgelopen twee jaar voortgezet. Het bestuur zag destijds ook al af van bonussen over 2019.

Volgens Schiphol is de bonusstop en dividendban ‘een formaliteit’. “Dat we geen dividend uitkeren en directieleden geen bonussen krijgen “heeft niets te maken met nieuw CAO en looptijd daarvan,” zegt een woordvoerder van de luchthaven, “maar alles met onze NOW-aanvragen. In dat geval is het een formele verplichting dat je met de vakbonden afspraken maakt over het bonusbeleid.”

Volgens Buitendam dreigden bonussen wel degelijk uitbetaald te worden. “Het was helemaal niet uitgesloten dat ze toch bonussen zouden krijgen. Er waren toezeggingen voor gedaan, die dreigden bewaarheid te worden.”

Ook bij KLM

FNV sluit niet uit dat het dezelfde eis zal stellen bij aankomende cao-onderhandelingen met andere grootontvangers van staatssteun, KLM voorop. “Dit principe moet gelden voor alle organisaties ie staatssteun hebben gehad. Zeker in de luchtvaart lekt veel NOW-steun weg.

Ook KLM keert sinds 2020 geen bonussen uit aan haar bestuursleden, die in dat jaar bovendien loon inleverden en afzagen van bonussen over 2019.

Wel ontvangt de top van moederbedrijf Air France-KLM sinds 2021 weer bonussen. Zo krijgt topman Benjamin Smith dit jaar in totaal drie miljoen euro aan eerder afgesproken bonussen. Een groot deel daarvan wordt pas uitgekeerd als het luchtvaartconcern haar staatsteun aan Frankrijk heeft terugbetaald. Nederland, voor 9,3 procent aandeelhouder in Air France-KLM, zal daar bezwaar tegen maken bij de aankomende aandeelhoudersvergadering.

Inflatie

In de Schipholcao is naast een loonsverhoging van 2,5 procent ook afgesproken dat de 100 werknemers van de luchthaven een bonus van 500 euro krijgen. Buitendam: “De inflatie is hoog, mensen moeten bezuinigen. elke euro moet naar werknemers. Dit is geen forse loonsverhoging, maar 2,5 procent is mooi.”

De afspraak geldt alleen voor werknemers van de luchthaven. Personeel dat door het bedrijf wordt ingehuurd, onder meer voor schoonmaak en beveiliging, valt onder eigen cao's. Dat geldt ook voor het platformpersoneel van KLM, dat afgelopen weekend staakte.

