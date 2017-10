Amsterdam kan Richmeetbeautiful niet aanpakken

Dat zegt locoburgemeester Kajsa Ollongren. PvdA en CDA zijn bezorgd omdat de platforms, waar vermogende mannen aan jonge vrouwen worden gekoppeld, eigenlijk prostitutie zouden faciliteren.



"Als het klinkt als een eend, eruit ziet als een eend, en waggelt als een eend, dan is het vaak ook een eend. Ik zie dit als een escortbedrijf en daar hebben we regels voor", vat PvdA-raadslid Dennis Boutkan het samen.



Maar volgens Ollongren is dat niet helder, en ook lastig te onderzoeken, omdat het bedrijf niet in Amsterdam gevestigd is. "Bij acties tegen vergelijkbare platforms zijn wel kwetsbare vrouwen aangetroffen dus er is aanleiding om alert te zijn. Maar we kunnen niet optreden of strafrechtelijk iets doen omdat het bedrijf niet in Amsterdam gevestigd is", aldus Ollongren.



Ze wijst naar Den Haag. In de Tweede Kamer zijn overigens ook al vragen gesteld over het onderwerp, toen het in Malta gevestigde bedrijf aankondigde naar Nederlandse studentensteden te willen uitbreiden. Er zijn al diverse concurrenten actief.